1差評「菜量少」 網友玩梗打抱不平 帶火濟南5元快餐店

店主小孟（右）的快餐店因為一條差評，反而火了。(取材自齊魯晚報)

濟南一家5元（人民幣，約0.7美元）自助餐店因為一條「菜量少」的差評火了，網友玩梗「打抱不平」，問「5元自助有帝王蟹嗎」、「來份香煎牛排 ，要七分熟」，團購頁面的推薦菜還出現澳洲 龍蝦和佛跳牆。一條差評引發網路狂歡，有粉絲送來牛腩、雞尾酒飲料幫店家加菜，老闆小孟把這些食材都回饋顧客，「把善意傳遞下去」。

齊魯晚報報導，這家5元自助餐店開在濟南天橋區小巷子裡，老闆是90後小伙小孟，店內僅約十平米，扣掉廚房和打菜區，兩張折疊桌就撐滿了整個空間，小孟開玩笑說，「坐三個人就生意爆滿了」。

快餐店的菜量。(取材自齊魯晚報)

小孟原本在餐飲企業當後勤，每天只上半天班，後來他盤算著可以開個快餐店，但因手裡資金有限，他找到了一間每月只要830元租金 的門頭房。經過核算成本，小孟把價格壓到了最低，定價5元一份自助盒飯。閒暇時他拍短視頻宣傳門店，卻在開業的第二個月收到了一條差評，評價這裡「菜少、還貴」。

小孟雖然錯愕，但也明白做任何事情不可能讓所有人滿意，直到自己拍的那條「三人即滿座」的視頻被推上熱門，那條差評也意外成為焦點。網友們像發現新大陸般湧進評論區：「5元自助有帝王蟹嗎？」「老闆，來份香煎牛排，要七分熟。」更離譜的是，團購頁面的「推薦菜」裡，不知誰添上了「澳洲龍蝦」「佛跳牆」。小孟看著這些留言，笑出眼淚，「原來被調侃也能這麼溫暖。」

小孟半開玩笑地說，「辛辛苦苦宣傳一個月不如一條差評。」近兩周陸續有「粉絲」光顧，還有人送來自家滷的把子肉、牛腩，給店裡「加菜」。

「是大家的善意把我的小店捧了起來。」目前，小孟把所有粉絲送的食材都回饋給顧客，成了「粉絲特供菜」。「這邊都是一些打工人，生活都不易，我也算是把善意傳遞下去。」小孟調侃道，「這下5元又有牛肉又有把子肉，還送飲料，應該不會有差評了。」