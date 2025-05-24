難怪肚子痛…浙江家長訪學校陪餐 驚見食堂絞肉機爬滿蛆
日前一名浙江寧波餘姚的家長，在參訪孩子就讀的姚北實驗學校小學部時，意外的在食堂的機器中看到大量的活蛆，他將機器拍下後上傳到網路上，引發熱議。餘姚市教育局也在接獲家長通報後前往調查，表示食品安全科已介入處理，也有多個部門在學校聯合調查，日前餘姚市聯合調查組也已公布調查屬實，將依法辦理處理。
據大風新聞報導，從一名家長上傳的視頻中，可以看到在食堂絞肉機的開口處，肉眼可見，有大量細小白色的蛆蟲在機器內蠕動，家長脫口而出「都是啊，太惡心了」，他表示是「學校組織家長陪同就餐，無意間在機器裡發現蛆蟲的。」有疑似也是家長的網友留言回應，「難怪這段時間孩子老是喊肚子痛，不排除就是這個原因造成的。」不過發視頻的家長說「我自己的孩子暫時沒有說肚子難受。」
餘姚市教育局表示，他們在接到家長反映後，食品安全管理科即開始調查處理。而餘姚市市監局朗霞監管所也表示，因為姚北實驗學校是監管所的轄區，因此也加入聯合調查，有進行取樣並檢測，也蒐集證據、相關視頻、照片為要把事情調查清楚。
不久後，餘姚市聯合調查組就發布初步調查結果，表示家長反映絞肉機內有蛆蟲的情況屬實，是該絞肉機在使用後未按規範即時清洗導致。學校已對食堂進行全面消毒、清理。同時，餘姚市將依法依規開展全面調查，對違反校園食品安全的行為和相關責任人依法懲戒。
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