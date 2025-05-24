難怪肚子痛…浙江家長訪學校陪餐 驚見食堂絞肉機爬滿蛆

家長拍到浙江寧波餘姚市姚北實驗學校食堂絞肉機中有大量蠕動的活蛆。(取材自大風新聞)

日前一名浙江寧波餘姚的家長，在參訪孩子就讀的姚北實驗學校小學部時，意外的在食堂的機器中看到大量的活蛆，他將機器拍下後上傳到網路上，引發熱議。餘姚市教育局 也在接獲家長通報後前往調查，表示食品安全科已介入處理，也有多個部門在學校聯合調查，日前餘姚市聯合調查組也已公布調查屬實，將依法辦理處理。

據大風新聞報導，從一名家長上傳的視頻中，可以看到在食堂絞肉機的開口處，肉眼可見，有大量細小白色的蛆蟲在機器內蠕動，家長脫口而出「都是啊，太惡心了」，他表示是「學校組織家長陪同就餐，無意間在機器裡發現蛆蟲的。」有疑似也是家長的網友留言回應，「難怪這段時間孩子老是喊肚子痛，不排除就是這個原因造成的。」不過發視頻的家長說「我自己的孩子暫時沒有說肚子難受。」

餘姚市教育局表示，他們在接到家長反映後，食品安全管理科即開始調查處理。而餘姚市市監局朗霞監管所也表示，因為姚北實驗學校是監管所的轄區，因此也加入聯合調查，有進行取樣並檢測，也蒐集證據、相關視頻、照片為要把事情調查清楚。

不久後，餘姚市聯合調查組就發布初步調查結果，表示家長反映絞肉機內有蛆蟲的情況屬實，是該絞肉機在使用後未按規範即時清洗導致。學校已對食堂進行全面消毒、清理。同時，餘姚市將依法依規開展全面調查，對違反校園食品安全的行為和相關責任人依法懲戒。