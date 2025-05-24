深圳男遭叔猥褻7年 家庭集體包庇 爺：報警就收回財產

宋宸從小居住的城中村的入口。(取材自鳳凰周刊)

家住深圳的男子宋辰(當事人化名)稱遭親叔叔猥褻長達7年，16歲時他鼓起勇氣告訴家人，家人卻「集體包庇」，還反問他「為什麼不拒絕，還繼續去給他搞？」爺爺甚至以收回財產要脅他不得報警，逼得他幾近崩潰。叔叔後來被判刑4年6個月，不服上訴，今年2月，二審法院裁定駁回，維持原判。但宋辰說，他恨家人，迄今沒法正常過活，「不過是死命撐著而已」。

據鳳凰周刊報導，宋辰從2007年到2014年，一直遭受叔叔的猥褻，直到他16歲那年，2016年3月，他才把被猥褻的事告訴家人。然而，家人得知後不僅沒有理解他，更沒有表示關懷與支持。他稱父親的不作為，讓他幾近崩潰，讓他常常「想死」，也「想殺了我爸」。

在2022年4月他終於報警後，心理諮商師、律師、醫生、警察、法官都問他為什麽這麽晚才報警？而親戚們問的卻是，「為什麽不拒絕，還繼續去給他搞？」他待在家裡，日夜顛倒地打遊戲，只有不得已要見律師和心理諮商師的時候，才勉強出門。他也患有焦慮、抑鬱和創傷後應激障礙，接受過藥物和物理治療，並中止了高中學業。家中唯一堅定支持他的人，是大他四歲的姐姐。姊姊表示，她當時甚至覺得「弟弟隨時都有可能從自己面前消失」。

他的叔叔在2022年12月，終於被刑事拘留。然而，2023年底爺爺和姑姑竟上門找他，說「年輕人受傷了，傷痛可以隨著時間慢慢被沖淡。」並亮底牌，說若他官司打贏了，將會把他爸爸的物業全部都收回，並表示他們家就會沒有錢了。宋辰表示他不懂這是求和還是威脅，他仍決定走司法程序。

案子在2024年5月9日一審開庭，6月24日，深圳市寶安區法院判宋金宇犯猥褻兒童罪，刑期4年6個月。宋金宇不服，提出上訴，2025年2月，深圳市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。