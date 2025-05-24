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樓梯間吻女員工被辭退 高管以這個理由獲補發百萬年薪

中國新聞組／北京24日電
「辦公室戀情」是職場備受關注的話題，違規的界線也各有看法。示意圖。（取材自上觀新聞）
「辦公室戀情」是職場備受關注的話題，違規的界線也各有看法。示意圖。（取材自上觀新聞）

一名公司林姓高管因與女員工在樓梯間親吻，被公司以「違反員工手冊」對同事性騷擾及涉利用職權為女員工謀私利為由開除，林男將公司告上法院，稱與史女是朋友關係，否認前述兩項指控。一審認定林男與女員工親吻行為不當，支持公司解除合同；二審則反轉，法官認為不能在樓梯間親吻只是道德行為規範，不能據此將其開除，判公司應補發林男百萬（人民幣，下同）年薪。

據封面新聞報導，「辦公室戀情」一直是職場中備受關注的話題。此前就發生過這樣一起案例。林男是某集裝箱公司生產總監。某日與公司員工史女在樓梯內摟抱親吻，被公司發現。公司認為林男在公司內對他人有性騷擾行為及利用職權圖謀私利，使史女得到不正常的晉升和提拔，違反了「員工手冊」規定，因此與林男解除勞動合同。

對於樓梯內有摟抱親吻的行為，林男不認可，稱自己與史女是朋友關係，不存在性騷擾行為，公司是違法解除，於是將公司告上法庭，要求繼續履行勞動合同，補發工資並恢復所有福利待遇。

一審法院認為林男作為公司的高級管理人員，應嚴格遵守「員工手冊」規定，其該行為雖不屬於性騷擾，但也確屬不當，故公司依據「員工手冊」的規定與林男解除勞動合同關係，符合法律規定。林男不服，提出上訴。

二審法院認為，公司所稱「上訴人存在利用職權謀私利行為」未能提供有效證據。且公司所稱的道德行為規範，是公司倡導的一種公司文化，並非雙方約定或員工手冊規定的勞動合同解除事由。同時，公司解除勞動關係未履行通知工會的法定程序。

最終二審判決撤銷公司解除勞動合同通知書，雙方繼續履行合同，公司按每年112.8萬元年薪標準補發林男工資，駁回林男其他訴訟請求。

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