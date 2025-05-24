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「滾回中國」…首爾出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

中國新聞組／北京24日電
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南韓大選竟出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）
南韓大選竟出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

南韓總統尹錫悅被罷免後，南韓定於6月3日舉行新一屆總統選舉。港媒報導，隨著選戰在即，許多在韓中國公民和華人表示，他們正遭受著來自政治言論、社交媒體仇恨言論和街頭騷擾的歧視。這些針對華人的歧視浪潮正螺旋上漲，令人不安。

香港南華早報報導，「我在南韓生活了很久，但這種形式的抗議前所未有，」一名50多歲、在首爾經營中餐館的老闆擔憂地說，「現在每次上班，我都備感焦慮。」

「我們不想談論這件事。作為外國人，我可能會成為攻擊目標，」首爾東部一家中餐館的女老闆表示。

據透露，今年4月，她所在華人社區附近爆發一場由南韓親美極右翼團體領導的抗議活動，示威者高呼「滾回中國」等種族歧視口號，還手舉南韓和美國國旗。當時，當地一家麻辣燙餐廳的一名員工據稱向人群投擲蒸鍋，隨後遭到騷擾，後來被送往醫院。

觀察人士表示，這種仇華情緒激增並非巧合。南韓即將舉行大選，尹錫悅及其所屬的南韓執政黨國民力量黨與其他親美極右翼派系的政界人士，為了在大選前凝聚民心，愈來愈傾向於利用和煽動反華言論。

報導指出，「干預選舉」、「貿易和外交強硬」…一時間，中國已成為南韓政壇中的「政治出氣筒」。

據報導，在南韓主流社交平台上，譴責「中國威脅」或嘲笑「中國遊客骯臟」的帖子在網上瘋傳，這些帖子經常使用種族主義的綽號形容中國人。有調查顯示，2022年，81%的南韓人對中國持負面看法，高於2015年的61%。分析人士表示，這種轉變已被政治武器化。

在南韓，反華言論並不新鮮。但一些分析人士表示，自去年12月尹錫悅試圖宣布戒嚴令失敗以來，這種規模性的歧視言論有所加劇。

南韓 種族歧視 華人

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