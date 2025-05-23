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女星戴天價耳環出事了 父被立案調查 網喊「嚴查三代」

中國新聞組／北京23日電
黃楊鈿甜發圖曬耳環。（取材自央視新聞客戶端 ）
黃楊鈿甜發圖曬耳環。（取材自央視新聞客戶端 ）

女演員黃楊鈿甜被發現佩戴價值230萬元（人民幣，下同）「天價耳環」，引發網民質疑其父楊偉是否在任職招商部門公務員期間涉及貪腐才有此「身家」。官方聯合調查組昨通報，楊偉涉嫌違規經商辦企業、隱瞞違法生育二孩被立案調查。但此通報並未讓網民信服，籲「嚴查三代」。有評論稱，此事已非表面「坑爹」或仇富，而是社會仇腐和對真相的期待，必須從嚴從快調查平息爭議。

17歲女演員黃楊鈿甜在社交平台分享參加學校成人禮照片，被網民發現佩戴奢侈品牌GRAFF經典系列耳環，由於其父楊偉出身城管、曾任職招商引資部門，也曾負責雅安地震災後重建項目，還被扒出關聯多間公司，質疑其父涉及侵吞公款、受賄才有如此身家。

四川省雅安市為此成立聯合工作組調查，昨通報核查結果指出，楊偉2011年4月至2014年9月任職雅安城管執法支隊，主要從事市容市貌管理、違法建築查處等工作，後來調入雅安市投資促進局負責招商引資網路平台管理等工作。2017年2月，楊偉以夫妻長期分居無法照顧小孩為由辭職獲准。

通報指出，楊偉曾為估算投資7億元的滎經縣雲峰山4A級景區項目招商，最終沒有招到投資商；他在雅安工作期間未經手災後重建項目招投標，但涉嫌違規經商辦企業問題，以及在參加公務員考試和工作期間，涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題，監察機關已立案調查，將依法嚴肅處理。

楊偉曾回應稱女兒戴的耳環並非正品，公務員任職期間沒有違紀、違法犯罪行為。

官方通報結果昨發布後立刻衝上微博熱搜首位，許多網民仍質疑楊偉經商僅數年，如何能在深圳擁有價值過億別墅和滿櫃子珠寶，認為通報內容避重就輕，紛紛要求嚴查：「關鍵是他家的的錢是哪裡來的，不能只查他爸，她家所有人都要查」，「建議嚴查三代」，「希望徹查不要又是高拿輕放」。

對於楊偉可能涉及法律責任，揚子晚報引述北京市中聞律師事務所合夥人王維維表示，楊偉若在任職公務員期間通過經商謀取不當利益，涉嫌職務違法，即使已經離職，依法仍能繼續調查並追究責任。若楊某故意隱瞞違法生育二孩事實，可依法對其撤銷錄用、取消考試成績，並依法追責，甚至追繳薪酬待遇。

澎湃新聞評論指出，楊偉此前稱其工作期間沒有違紀違法犯罪，如今被官方迅速打臉。這次事件中，「坑爹」只是表面敘事，楊偉擔任公職期間的「自坑」才是底層邏輯。

荔枝新聞評論指出，大批網民緊追不放天價耳環來源，不是「仇富」，而是「仇腐」，此事涉及到公共利益和公職人員廉政底線，必須從嚴從快才能平息爭議。

黃楊鈿甜所戴的耳環正品要價230萬。（取材自魯中晨報）
黃楊鈿甜所戴的耳環正品要價230萬。（取材自魯中晨報）

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