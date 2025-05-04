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尋釁滋事？ 重慶男當街燒車砍2路人 還割頸自殘

中國新聞組／北京4日電
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重慶市一名54歲男子當街點燃自駕電單車。（取材自極目新聞）
重慶市一名54歲男子當街點燃自駕電單車。（取材自極目新聞）

重慶市一名54歲李姓男子3日在渝中區陝西路當街點燃自己的電單車，在企圖「尋釁滋事」後當街割頸自殘，被民眾和趕到的警員合力制伏，過程中2名群眾受傷，無生命危險，案件正進一步偵辦中。

綜合明報、香港01等媒體報導，從網傳視頻中可看到，李男點燃電單車後，現場冒出火光和濃煙，附近有商店、超市，人群密集，事發後路人四散逃離，李男還拿出一罐液體試圖潑向路人，有幾名男子手持長棍、掃把等物件追打，李男還奪過其中一名男子的長棍反擊，眾人上前合力驅趕。李男另外還攜帶一件黑色背包，但不清楚內有何物。

過程中，一名身穿黑衣的男子不慎跌倒，李男持刀上去刺了幾下，被其他民眾持長棍打走，黑衣男子左手摀著右胳膊，疑似胳膊受傷。另外還有一名男性捂住流血左胸，癱坐在馬路上，衣服前襟都是血。

之後李男坐在地面，突然從褲袋掏出折疊刀，多次刺、割自己頸部自殘。警方到場後將李男壓制在地，反手鎖起後送院，目前不清楚其犯案動機。

渝中區是重慶中心城區，地處長江、嘉陵江匯流處，是重慶市委駐地，也是重慶地標朝天門所在地。

重慶渝中區3日發生襲擊案，路人合力與疑兇對抗（左圖），疑兇隨後坐在地面自殘（右圖...
重慶渝中區3日發生襲擊案，路人合力與疑兇對抗（左圖），疑兇隨後坐在地面自殘（右圖）。（視頻截圖）

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