五一多起討薪案…烏鎮老牌製造商生迪光電也爆倒閉欠薪

烏鎮「生迪光電」倒閉，員工抗議欠薪。（取材自X平台）

五一勞動節假期發生多宗企業倒閉和員工討薪的事件；日本知名衛浴品牌東陶（TOTO）近日宣布將關閉上海與北京兩處生產基地，影響數千名勞工；浙江嘉興的老牌光電製造商生迪光電也傳出倒閉，爆發大規模工人抗議，有前員工表示已被欠薪半年；廣州雲浮也有工人討薪被抓，上海也爆出韶夢酒店海港店員工抗議欠薪。

自由亞洲電台報導，浙江烏鎮的生迪光電科技股份有限公司，在五一長假期前發生大規模工人抗議事件。X平台(前身為推特Twitter)帳號「昨天」上傳多則視頻，大批員工聚集廠區外和烏鎮市政府門口抗議，高喊「還我工資」、「我要工資」等口號，當局一度出動大批配有防爆裝備的警察攔截抗議員工。

在「生迪光電」工作馮先生證實，的確發生員工抗議事件；他表示，「生迪光電」在半年前開始有欠薪的情況，但公司一直有訂單持續運作，員工才繼續上班。他表示，直到幾天前公司宣布倒閉，拖欠的工資不付，他們才會發起抗議行動。

據報導，「生迪光電」的官方網頁顯示，公司在2000年創立，主要生產高質照明產品，全球有3000名員工。桐鄉市委宣傳部半個月前還在微信 公眾號「桐鄉發布」一則推廣桐鄉製造的帖文，也標榜「生迪光電」為桐鄉製造的代表企業。

經濟學者司令表示，中美關稅 戰打擊中國出口貿易，勞動力密集的企業首當其衝受影響。但這次發生大規模討薪事件的「生迪光電」，早在半年前已開始欠薪，說明早在關稅戰前已經營困難。

報導指出，除了「生迪光電」，在抖音 等平台搜尋「欠薪」，可看到五一期間在多地發生的討薪視頻；X平台有貼文指出，上海韶夢飯店海港店店員工1日集體在飯店門口維權，討要薪資以及賠償。員工透露，飯店在4月30日還在正常營業，到了晚上老闆突然宣布關閉飯店，並鎖住大門，禁止員工進入。員工表示，飯店在關閉前，既沒有結清工資，也沒有對員工作出賠償。