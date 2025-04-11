「青蛇」遭AI換臉 高仿版在中各地巡演 國家話劇院出聲了

話劇「青蛇」遭AI換臉， 中國國家話劇院斥侵權。（中國國家話劇院供圖╱ 中國青年報客戶端）

近期出現有公司未經中國國家話劇院同意擅自使用話劇「青蛇」，違法進行冒演、虛假宣傳、濫用AI 換臉技術，偷換概念，公開售票，欺騙觀眾，中國國家話劇院發布嚴正聲明稱，堅決抵制，保留追究侵權者法律責任的權利。

奔流新聞報導，聲明內容顯示，中國國家話劇院2013年經授權根據香港 作家李碧華同名小說改編話劇「青蛇」，作為李碧華原著小說「青蛇」的話劇版權唯一獨家授權主體，中國國家話劇院擁有話劇「青蛇」合法的劇本版權及其他知識產權，任何單位及個人未經中國國家話劇院書面許可，不得使用、惡意宣傳，或以其他任何方式侵犯中國國家話劇院依法享有的知識產權或其他合法權益；堅決抵制對不法侵權行為，並將持續取證，用法律武器捍衛合法權益。

「這個劇目正在全國巡演，但我聽說並非原版，所以在猶豫買不買票。」報導指出，在當下演出市場持續升溫的同時，社交平台上有網友反映曾遭遇「高仿舞台劇 」。近年來，確實湧現出許多優秀的舞台劇，但「高仿」版本也趁機而入，不僅四處巡演，還在宣傳推廣過程中故意夾雜正版海報，企圖混淆視聽，誤導觀眾。

另據南方都市報報導，隨著生成式AI廣泛的應用，不少問題也開始逐漸顯現，有一名男子利用AI技術「換臉」炮制與女星迪麗熱巴親吻的畫面；「AI明星換臉」在網絡上有不同的消費套餐，價格在28元（人民幣，下同，約3.8美元）至138元（約19美元）不等，68元（約9美元）即可購買一套AI技術明星換臉淫穢視頻，共500部左右。