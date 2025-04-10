湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湖南一名男子和妻子育有兩名子女，某次聽鄰居說女兒不是自己親生，兒子也對他說「你不是我爸」，質問妻子是否讓自己戴了綠帽，唐妻也很奇葩的回答：「我有90%把握沒有問題」，想起妻子做保險 銷售時人際關係較複雜，讓唐男更加懷疑子女非他親生，於是在女兒18歲這天做親子 鑑定，結果確認女兒是親生。這讓唐妻感到心寒，兩人最終離婚收場。

據湖南都市頻道報導，唐男表示，妻子玲玲4年前跟他分居，讓女兒打掃下衛生，女兒不聽話還總是頂嘴。有一次竟拿起杯子往他身上砸。無獨有偶，自己兒子10歲時也對他說過「你不是我的爸爸」，妻子和子女的態度叫他更難相信妻子沒有做對不起他的事，兩人關係愈來愈差。

女兒18歲這一年，唐男堅決要做親子鑑定，否則拒付女兒大學學費。玲玲表示願意配合，但當問及「你覺得孩子有沒有問題呢？」，玲玲說「我有90%的把握沒有問題，甚至超過90%」。

唐男比玲玲大8歲，兩人奉子成婚，相識時，玲玲是一名保險銷售，唐男是一名出租車 司機，生下大女兒後，玲玲辭職成為全職媽媽。唐男的姨媽說，玲玲鬧矛盾後就不回家了，唐男一個大男人帶兩個孩子，還要賺錢還房貸，活得很累。

不過玲玲說，她每次要生活費，丈夫都會對她拳腳相向，鄰居一句「女兒不是他親生的」後，她一直在被質疑中度過。「我跟前男友分手一年，才認識的老唐，根本不存在做了對不起他的事」，玲玲說，說只有90%把握女兒是丈夫的，是因為「覺得什麼事情都沒有100%」。

親子鑑定這天，女兒很配合，因為女兒覺得父親太難溝通，只有實打實的結果能打他的臉；她對父親態度冷淡，是因為小時候走路姿勢奇怪，媽媽想讓她學舞蹈改善卻被父親拒絕。而弟弟對父親說的不是「你不是我爸爸」，是父親不願買東西給他吃，他哭著說「你不像我爸爸」。

鑑定這天，開始抽血取樣時，唐男提出要拿標本去武漢做鑑定提高準確性被醫務人員拒絕，當調解員要拆開包裹公布親子鑑定結果時，唐男又仔細檢查了包裹的完整性才放心。

結果顯示：玲玲生的女兒，生物學父親就是老唐。

面對結果，唐男稱是鄰居的話給他造成陰影，在調解員的要求下，唐男不情不願地向妻子道歉。玲玲說，父子關係疏遠其來有自，丈夫卻反而懷疑孩子不是自己的，讓她感到很心寒，堅持離婚。

最後，兩人簽下離婚協議。女兒由玲玲撫養，兒子由唐男撫養。老唐稱會跟女兒道歉，並為女兒補交7000元（人民幣，下同）學費。市區的房子將會賣掉，收回的資金一人一半，9萬的債務也一人一半。