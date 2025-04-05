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送走癱妻公布新歡被黑 卡車司機聶建文1周僅接到1單

中國新聞組╱綜合報導
跑了一天車，聶建文和女友等待新的貨單。(取材自紅星新聞)
跑了一天車，聶建文和女友等待新的貨單。(取材自紅星新聞)

曾因背著癱瘓妻子跑貨車感動全網的聶建文，今年2月宣布他和粉絲孟小紅的戀情後，遭到大批網民攻擊，還質疑他和女友共謀害死了亡妻；聶建文近日再度發聲稱，受網暴影響，他煎熬到失眠，一周裡只接了一單活，一個月純收入最多時不到1萬4000元（人民幣，下同），孟小紅也因生活在狹小的卡車駕駛座裡，一個月瘦了10公斤，「但別人罵就罵吧，日子還是要過」。

紅星新聞報導，聶建文背著癱瘓妻子跑貨車的故事，讓他在抖音上獲得109萬粉絲；妻子過世一年多後，今年3月，聶建文公布了自己的新戀情，沒想到攻擊緊接而來；過去網友們「觀看」聶建文的愛情，希望他一直深情下去。聶建文不明白自己到底做錯了什麼，「我想做人，不想做神」「很煎熬，晚上都睡不著」。

甚至有網友質疑，聶建文先前就已經有了新歡，一起把妻子害死，聶建文表示，「這樣的攻擊簡直太離譜了！」一周的時間裡，受網路言論的影響，聶建文只接了一單活。

據報導，聶建文的新女友孟小紅是他百萬粉絲中的一個，她說只花了15天，就決定和聶建文在一起。走進聶建文的生活後，孟小紅發現他真的很窮，更沒有像傳言說的，一個百萬粉絲網紅肯定通過網路賺了很多錢，「他五年都沒有買過一件新衣服」。跟著跑車的第一個月，孟小紅也瘦了10公斤，反倒心疼聶建文「挺不容易」。

孟小紅表示，去年年底，她跟著聶建文跑了一個月，純收入不到1萬4000元，那還是過年貨源多，天天跑的情況下。在外面跑車的這幾年，聶建文很少住在飯店，不到五平米的駕駛室一直是他們的生活空間。孟小紅也不介意卡車上的「流浪生活」，洗衣服、洗澡都是在高速服務區解決。

公布新戀情後，面對許多「黑粉」的謾罵，聶建文表示計畫和女友以後找個門面，開家小店。孟小紅也開始嘗試用聶建文的小號帶一些簡單貨品，「別人罵就罵吧，我們還要生活，日子總要過下去。」

也有網友力挺表示，「這種男人是男人！也是女人的真正的伴侶！也是好女人一生的暖被！好男人為你按讚」「無論你做什麼，那就是你的選擇，敬你是條漢子」「走自己的路，讓別人說去吧」。

聶建文想起亡妻泣不成聲，孟小紅在一旁安慰他。(取材自紅星新聞)
聶建文想起亡妻泣不成聲，孟小紅在一旁安慰他。(取材自紅星新聞)

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