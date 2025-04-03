SU7燒出3人命／寧德時代撇關係：不是用我們的電池

小米SU7傳在高速公路上自撞護欄後爆燃釀3死，圖為涉事車輛。（取材自微博）

一輛小米 SU7電動車，日前在安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而遭火吞噬。各方猜測起火原因恐與電池有關，寧德時代回覆「不是我們的電池」，小米客服則回應，「SU7電池雙供應商是隨機安裝，事故車電池待調查」。

IT之家2日稱，小米公司官方先前公布事故發生時的細節，指事發路段因施工修繕，用路障封閉車道，並改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，事故發生前車輛處於NOA智慧輔助駕駛狀態。

小米集團董事長雷軍 1日晚間發微博稱，由於事故還在調查，小米一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答，並代表小米承諾，無論發生什麼，小米都不會迴避，將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

工信部發布「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第377批）中公示了小米SU7標準版所採用的電池為73.6kWh的磷酸鐵鋰電池，供應商分別是寧德時代與比亞迪 弗迪電池。而比亞迪方面尚未發聲。

小米客服表示，小米SU7分為標準版，Pro版以及Max版，其中標準版搭載的是弗迪刀片電池或寧德時代電池，「兩種電池混裝的，是隨機安裝的，車主在購車時不能選擇，Pro版以及Max版僅搭載寧德時代生產的電池，對於事故涉事車輛搭配的是哪款電池，暫時無法得知。」

在寧德時代回覆「不是我們的電池」後，比亞迪客服人員表示，相關問題需諮詢電池廠的工作人員，但電池廠商並未對外聯繫。

先前發布會上，雷軍稱，小米SU7標準版的磷酸鐵鋰電池包採用14層物理防護結構，包括底部8層高強度防護（如裝甲級防彈塗層）、側面3層隔熱層和頂部3層絕緣層，並且寧德時代麒麟電池的車型採用「電芯倒置」技術。雷軍當時表示，該技術在提升電池空間利用率的同時，還實現了熱電分離，確保了電池熱失控時的安全。