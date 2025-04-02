我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

小米SU7致3死車禍 寧德時代：用的不是我們的電池

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小米SU7電動車日前在安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，造成3死事故。有中國投資者在互動平台詢問寧德時代，發生事故的小米SU7汽車是不是用該公司的電池，寧德時代回覆「不是我們的電池」。（路透）
小米SU7電動車日前在安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，造成3死事故。有中國投資者在互動平台詢問寧德時代，發生事故的小米SU7汽車是不是用該公司的電池，寧德時代回覆「不是我們的電池」。（路透）

一輛小米SU7電動車，日前在安徽的高速公路上自撞護欄後起火燃燒，車內3人疑似因車門被鎖上而無法即時逃生而遭火吞噬。中媒IT之家報導，有中國投資者在互動平台詢問寧德時代，發生事故的小米SU7汽車是不是用該公司電池？寧德時代回覆，「不是我們的電池。」

IT之家2日稱，小米公司官方先前公布事故發生時的細節，指事發路段因施工修繕，用路障封閉車道，並改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，事故發生前車輛處於NOA智慧輔助駕駛狀態。

小米集團董事長雷軍1日晚間發微博稱，由於事故還在調查，小米一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答，並代表小米承諾，無論發生什麼，小米都不會迴避，將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

中國工信部發布「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第377批）中公示了小米SU7標準版所採用的電池為73.6kWh的磷酸鐵鋰電池，供應商分別是寧德時代與比亞迪弗迪電池。而比亞迪方面尚未發聲。

先前發布會上，雷軍稱，小米SU7標準版的磷酸鐵鋰電池包採用14層物理防護結構，包括底部8層高強度防護（如裝甲級防彈塗層）、側面3層隔熱層和頂部3層絕緣層，並且寧德時代麒麟電池的車型採用「電芯倒置」技術。雷軍當時表示，該技術在提升電池空間利用率的同時，還實現了熱電分離，確保了電池熱失控時的安全。

小米 雷軍 比亞迪

上一則

沒霸總也紅 短劇「家裡家外」接地氣 3天破10億播放量

下一則

「聽見了，堅持住」 中馳援緬甸救出8人 還有受困者敲牆

延伸閱讀

比亞迪首季賣破百萬輛 穩居中國車企銷售冠軍寶座

比亞迪首季賣破百萬輛 穩居中國車企銷售冠軍寶座
小米電動車爆燃車門鎖死「3女生燒至碳化」 雷軍承諾不會回避

小米電動車爆燃車門鎖死「3女生燒至碳化」 雷軍承諾不會回避
雷軍秀小米YU7櫻花照 訪武大談賣車：克制貪婪 只掙一點

雷軍秀小米YU7櫻花照 訪武大談賣車：克制貪婪 只掙一點
比亞迪衝海外銷售 出口目標要超過80萬輛

比亞迪衝海外銷售 出口目標要超過80萬輛

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網