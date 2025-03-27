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根本坑老？陝西爺為1歲孫買保險…娃80歲才能領回本金

中國新聞組／北京27日電
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富德生​命人壽門店。(取材自大風新聞)
富德生​命人壽門店。(取材自大風新聞)

住在陝西省漢中市65歲的肖師傅在保險員的遊說下，同意替1歲孫女購買保險。只要連續5年交1.2萬元，就能夠在孩子成年後領回12萬元(約1.6萬美元)。這份保單在肖師傅手裡保存了9年，沒想到當他需要用錢時，卻被告知需等孩子滿60歲才能返3萬元，滿80歲再返另外3萬元，現在退保，只能領回本金4.4萬元。肖師傅的案例讓不少網民嘆真是「保險坑老」、「有證的詐騙團伙」。

大風新聞報導，2016年2月，肖師傅在漢中市南鄭區大河坎鎮遇到一名富德生命人壽保險業務員，對方纏著他推銷保險，最終說服他購買一款產品，每年交1.2萬元，連續5年，共6萬元。業務員稱孩子18歲可領6萬元助學金，25歲領6萬元婚嫁金，期間還有分紅。

肖師傅考慮許久，認為大保險公司不會騙人，便讓兒子辦理。兒子表示當時父親沒仔細看合同，他覺得繳6萬領回12萬收益過高，向保險公司查詢時卻被以「長期持有更划算」的理由搪塞。

直到前段時間，孩子上學需要用錢了，肖師傅準備把這些年的收益取出來，沒想到卻被告知要等孩子滿60歲返3萬元，以及滿80歲再返3萬元。

這個說法讓肖師傅全家都無法接受。他說，「我是為了給孫女存個上學的錢，上大學肯定要用很多錢，但沒想到這保險拿在手裡9年了，現在卻變成要等孩子60歲和80歲才返本金，中間還不能取，這不是騙人是幹啥？」如果現在就退保，只能拿回4.4萬元，連本金都不夠。

肖師傅投訴業務員誇大收益，要求全額退保並補償利息。富德生命人壽漢中中心支公司通知他以合同為準，建議通過保險糾紛調處或訴訟解決。

報導指出，陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師認為，本案保險員不乏存在誤導銷售，夾雜著欺詐成分。依據「保險法」規定，可對保險員個人處以5萬元以下罰款，情節嚴重者，吊銷業務許可證或從業資格證書。他建議投保人可向保監局反饋，由保監會調處，亦可訴諸法院，由法院依法裁判。

肖師傅替孫女購買的保單。(取材自大風新聞)
肖師傅替孫女購買的保單。(取材自大風新聞)

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