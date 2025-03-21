發霉橘子竟成二手平台「香餑餑」 山東女500元高價賣出

山東女子以500元人民幣賣出發霉橘子。（取材自微博）

「女子高價賣出發霉變綠的橘子」話題今天衝上了微博 熱搜，山東一名女子分享稱，她一個完全發霉變綠發毛的橘子，在網上居然能賣到500元（人民幣，下同），讓她直呼「簡直是賺翻了」。網民們稱，真是長見識了，有人決定今起專門「培育」綠毛橘子賺錢。專家稱賣家大都是買來「做實驗用」，接觸時應做好防護，否則恐危及健康。

據杭州日報，山東這名女子稱在家中發現了新商機，就是販售完全發霉變綠的橘子，這些橘子原本是想扔掉，朋友告訴她說可在網上賣掉，沒想到放上網出售後，真的有人出價要買，而且價格還不低，一個綠毛橘子開價500元，她就這樣以500元賣出了一個發霉的橘子，「簡直是賺翻了」。

據揚子晚報，近來在某知名二手交易平台上，確實有多個賣家掛出了發霉橘子的商品鏈接，價格從幾十元到上百元不等。這些橘子圖片顯示，表面布滿了綠毛和黑斑，明顯已經變質。有的標註 「自然霉變」，售價50元，吸引了4人表示想要；還有標有 「青黴菌」 的發霉橘子，原價6000元，現價500元，也有1人有意購買。

二手交易平台上的發霉橘子頁面，顯示有人想購買。（取材自微博）

部分賣家在商品描述中宣稱發霉橘子可用於生物、化學實驗，有的商品直接描述為「適合做實驗用」。報導指出，附著在橘子上的黴菌本身是無色或者淡色，繁殖形成的孢子是藍綠色，這就變成了網上賣的火熱的「適合做實驗的橘子」。

調查發現，不光是發霉橘子，在二手平台搜索「發霉」商品種類不少，發霉南瓜、發霉酒精等等，價格跨度較大。此類發霉商品潛在買家可能來自學校，通過購買獲取實驗材料，用於觀察黴菌生長過程等實驗。還有一部分是 「藝術愛好者」，買發霉橘子用於裝置藝術、攝影作品等藝術創作，認為其獨特的形態和顏色能帶來不一樣的視覺效果。

但報導指出，他們往往忽略了，二手平台售賣的發霉橘子來源不明，其黴菌種類和生長狀態未經專業檢測，用於實驗可能導致實驗結果偏差。

網民分享自己「培育」的發霉橘子。（取材自微博）

而且據江蘇省人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任趙欣表示，真菌孢子會通過空氣、直接接觸或間接接觸傳播，在適宜的環境中容易擴散和繁殖。除可能導致過敏，也可能被吸入肺部引起外源性真菌感染，出現發熱、咳嗽、胸悶、咳血等呼吸道症狀。處理黴菌物品最好佩戴好口罩和手套，特別是老年人、有基礎疾病（如哮喘等）或免疫力 較低的人群。

網民則紛紛評論：「這玩意兒叫綠毛粽子，是個好粽子不傷小朋友，如果你碰到紅毛的，那就死定了」，「以後我就專門買橘子專門等著它爛專門賣給你們」，「發霉的紅薯有人要嗎？」，「這年頭真什麼人都有連發霉橘子都不放過」。