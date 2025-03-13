中百萬粉絲女主播網戀9個月 奔現榜一大哥…人財兩空

女主播李女士到派出所報警。（取材自新民晚報）

上海普陀警方近日偵破一起詐騙案。在長達九個月的「戀愛」騙局中，坐擁百萬粉絲的女主播，竟陷入騙子的富豪人設圈套，最終「人財兩空」。

來源：YouTube

新民晚報報導，2024年9月，女主播李女士到普陀公安分局長壽路派出所報警稱，自己被一男子曹某詐騙了80多萬元（人民幣，下同，約11萬美元）。李女士全網粉絲有上百萬，曹某是她奔現（網戀第一次約會）的「榜一大哥」。

據李女士自述，2024年1月，她在直播室內結識了曹某，對方以自己是服裝網店店主的身份發了私信，說想用「寄拍」形式與李女士合作（「寄拍」指店家將商品寄給拍攝模特，模特拍完照片後將商品寄回，並將照片發送給店家），並許諾她拍一組照片給予900元報酬，李女士欣然答應。

曹某P的6500萬元的存款截圖。（取材自新民晚報）

可經過幾日交流，曹某並未寄出任何產品，反而有意無意地透露出，自己是一名成功的企業家，身價不菲。同時，曹某還表示自己是李女士的粉絲，很想與她線下奔現有進一步的發展。

擁有如此談吐儒雅、實力雄厚的粉絲，李女士心動不已。相約奔現見面後，兩人就正式確立了「戀愛」關係。為打動李女士的芳心，曹某當場放出豪言，要贈予她100萬元作為戀愛基金，並展示了一張給李女士的銀行轉帳截圖，但他表示設置了延時轉帳，要幾天後才能到帳。

可幾天後，曹某許諾的100萬元遲遲未到帳，他表示，自己的帳戶都在父親手上掌管著，最近和父親鬧矛盾，所以卡被其凍結了。「他說等卡解凍了，他會彌補我，給我300萬元，然後我就一次一次相信他了……」李女士說。

一天晚上，曹某自稱正宴請客戶，但帳戶凍結無法付款，暗示李女士能否借1萬3000元應急。李女士沒有多想便轉帳過去。不久後曹某又以「請朋友吃飯」、「給父親買禮物」等為由，陸續向李女士借錢，每次承諾的「馬上就還」卻都石沉大海。

警方押解嫌疑人回滬。（取材自澎湃新聞）

直到2024年5月，曹某在李女士生日當天再次承諾，會充值300萬元用於幫她在直播平台「打榜」，並附上一張充值紀錄截圖。可李女士直播時，曹某又玩起了失蹤。再次聯繫上曹某時，對方竟稱自己因與他人發生矛盾進了看守所，向李女士借款3萬5000元用以支付律師費用。之後，李女士曾多次向曹某催討借款，對方不為所動，意識到可能上當受騙後，遂選擇報警求助。