山東2食客「馬拉松式」吃自助火鍋 想順走20斤肉慘了

老板攔下食客欲帶走的4袋用塑料袋裝的肉。（視頻截圖）

近日有網民發視頻稱，兩名食客在山東濟南一家自助火鍋店用餐時被發現偷肉並欲帶走，老闆立馬堵住兩人並當場清點，秤出被偷走的肉竟重達20斤，當下報警，警方已介入調查。視頻發出後引來大批網民「自首」，評論區留言幾乎都是自己吃自助餐、自助火鍋時順走食材甚至餐具的「經驗分享」，不過多數人稱只是「適可而止」，偷走20斤肉就有些過分了。

據華商報大風新聞報導，3月5日晚，有網民發視頻稱，兩名食客在山東濟南一家自助火鍋店用餐時被發現偷20斤肉，老闆無奈報了警。

視頻中，地點在山東濟南白楊羊自助火鍋店，兩位食客自助用餐後手提塑料袋欲離開被老闆堵住。視頻發布者稱，「是老闆發現的，聽老闆說兩人是從下午吃到晚上，可沒少（吃），老闆最後報警了」。

戴眼鏡的男子疑似老闆，在食客的餐桌前，把4袋塑料袋裝的肉放在秤上說「看看偷了多少斤？」旁邊另一位店方工作人員稱：「哎呀，我的媽呀，怎麼這麼多」，戴眼鏡的男子回應稱：「偷了一下午」。隨即，他又讓另一名店員把4袋肉拿起來重新再秤。

兩食客從下午吃到晚上還想順走20斤肉，被自助火鍋店老板堵住。（視頻截圖）

這家自助火鍋店店員表示，店裡面安裝有監控，且公開張貼有提醒告示，「不能把本店的食材和酒水帶出本店」，不允許打包，更不能私藏偷偷帶走，「如果吃不完，那就放餐桌上」。目前此案由警方調查中。

相關報導引來熱議，有網民留言批評「拿20斤肉回家，可能也算賺回來了」，「這麼多的肉怎麼帶出去呀？」，「真丟人啊」。

評論區裡另外幾乎都是網民「自首」自己曾從自助餐廳裡順走食材等的經驗，坦言做這樣的事特別在意別人的看法和眼光。

「我覺得我臨走把沒喝完的飲料帶走就挺不好意思的」，「吃自助餐時曾給孩子拿個冰淇淋，老公喝瓶水，這是最大極限，我都不敢再拿了」，「我婆婆只要吃自助餐就想順一點出來，現在好很多了，但也不敢帶她去了，怕丟人」，「我最多也就是拿一個雞翅或糕點，這個拿的厲害了」，「我老婆就是，吃自助去不拿點兒東西出來就覺得虧了什麼，小袋的妙脆角、雪餅、水果、生雞蛋 ，總要拿出來點兒，每次還往我兜裡塞」。

「我一個哥們也是，吃自助最多一次可順走10多瓶飲料」，「以前和哥們去吃小火鍋，點個套餐一人19.9人民幣帶盤肉，進去前在地下一層超市買了一斤多羊肉片，盤子裡的吃完了就偷偷把肉補上去，店員後面都納悶，我們的肉怎麼吃都吃不完啊，年輕真是淘氣啊」，「20多年前同事請吃自助烤肉，喝多了點看上了人家的餐刀，就順走了用到現在，人生有時錯，難免一時過」。