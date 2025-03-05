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「全勤卻沒見過人」 滬男虛構22員工 8年詐公司1600萬

中國新聞組／北京5日電
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上海某科技公司一名HR虛構22名影子員工，騙取工資1600多萬元。示意圖，非涉事公司。（路透）
上海某科技公司一名HR虛構22名影子員工，騙取工資1600多萬元。示意圖，非涉事公司。（路透）

上海某科技公司財務部發現一件蹊蹺事，一名入職半年的員工考勤全勤、工資照發，卻從沒見過真人；循著這條線索，一場持續8年的「影子員工」、詐騙1600萬（人民幣，下同，約220萬美元）的騙局浮出水面。

瀟湘晨報報導，上海市閔行區人民檢察院日前發布「閔行區公司、企業人員職務犯罪檢察白皮書」，梳理2024年以來辦理的企業人員職務犯罪案件，其中有個案件引發關注。

2022年底，上海某科技公司財務部發現一件蹊蹺事，一名入職半年的員工小孫，考勤紀錄全勤，工資按時發放，卻從未有人見過其真容，進一步深入調查挖出大騙局。

據報導，楊男於2014年入職一家勞務公司，負責派遣至科技公司工作員工的對帳與管理。手握人事大權的他，很快發現監管漏洞：員工入職、離職全憑他一個人審批，工資發放也無人覆核。

於是，他虛構了小孫、小李等22名員工信息，偽造入職檔案，隨後利用控制的銀行卡冒領工資。為掩蓋真相，楊男向勞務公司謊稱是科技公司拖延付款，成功騙取工資及離職賠償金共計1600萬餘元。

報導指出，閔行檢察院介入後，通過比對數千份考勤紀錄、銀行流水，鎖定楊男控制的銀行卡交易鏈，並督促涉案人員退還贓款110萬元（約15萬美元），楊男家屬亦退繳120萬元（約16.5萬美元）。最終，楊男因犯職務侵占罪，被法院判處有期徒刑10年2個月，剝奪政治權利1年，並處罰金。

據「白皮書」顯示，2024年以來，閔行區檢察院共受理企業人員職務犯罪案件116件144人，審查起訴案件件數、人數同比增長都超過70%，呈現出顯著的攀升勢頭。受理案件中，數量最多的四類罪名依次是職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪。

這些案件共涉及61家企業，其中租賃和商務服務、科學研究和技術服務、批發和零售成為「重災區」，案件數占比接近60%。案發較多的崗位通常集中在管理決策、業務核心和資金管理崗。

上海閔行區人民檢察院。（取材自環球時報）
上海閔行區人民檢察院。（取材自環球時報）

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