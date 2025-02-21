「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

法庭畫像。（取材自新民晚報）

英國倫敦刑事法庭近日開庭審理一起性侵案件，27歲的中國博士生鄒震濠（音譯）被控在2019年至2023年期間，涉嫌性侵10名女性，面臨35項罪名指控。檢方稱他因為特殊原因，最喜歡與昏迷沒反應的女生發生性關係；鄒震濠則宣稱他與「睡美人」只是在玩角色扮演。

新民晚報引述外媒報導，鄒震濠於2017年9月赴英國留學，2019年搬到倫敦，兩年後獲得倫敦大學學院（UCL）工程碩士學位，隨後開始攻讀博士學位。

鄒震濠在2024年1月向警方提交的聲明中還表示：「我習慣拍攝我與性伴侶的性行為，這些照片影像都是在徵得她們同意的情況下拍攝的。」鄒震濠稱，「至於性侵指控，我否認在未經伴侶同意的情況下與她發生性關係，而且我始終相信她同意了。」

在法庭上，檢察官質詢鄒震濠為何對「與沉睡中的女性發生關係」感到興奮，他回答稱：「因為我失眠，對方沒有反應讓我感到興奮。」他聲稱相關視頻證據只是與女伴進行角色扮演。

27歲留學博士被控性侵10名女性，作案手段曝光。（取材自新民晚報）

檢方指控，此前陪審團已觀看過鄒震濠與醉酒且昏迷不醒的女性發生性關係的視頻。

在審判中，兩名女子作證稱，他在她們昏迷不醒時對她們性侵。

其中一名女子表示，他們於2023年5月在他的公寓裡一起喝酒，並且該女子「開始覺得鄒震濠很奇怪」；當她試圖離開，但鄒震濠告訴一名突然造訪的朋友，她喝醉了，走不了路，所以他不能讓她走。

據了解，當該女子試圖逃出公寓時，他拽著她的衣服把她拖回來，隨後強迫她喝下一大杯伏特加。該女子聲稱鄒震濠在她昏迷時性侵她。

第二名女子已被警方確認身分，她根據社交媒體的帖子與第一名女子取得聯繫。

法庭獲悉，第二名女子2021年9月與鄒震濠發生一次自願性行為。次月，與朋友共進晚餐後，她獨自與他來到當地的一條街道上，並記得自己嘔吐了。隨後，她表示鄒震濠在他的公寓裡性侵她。她告訴警方，在她失去意識之前，她曾要求他停下來。

警方在調查過程中，找到多段受害者被拍攝的影片，及一系列私密照，其中包括女性在昏迷中被拍攝的畫面。檢方當庭質問鄒震濠，為何對「與沉睡中的女性發生關係」感到興奮，他則回答說：「因為我失眠，對方沒有反應讓我感到興奮。」但他否認性侵，宣稱影片只是在玩角色扮演，對於手機中有用來麻醉的七氟醚的照片，他則說是「誤拍」。