比亞迪大手筆打擊自媒體不實言論 發給舉報人100萬獎金

比亞迪打擊「黑公關」亂象，宣布重金獎勵舉報人。（取材自每日經濟新聞）

全球電動車 市場銷售第一、中國最大的電動車製造商比亞迪 集團，近年為打擊網路「黑媒體」等不實言論，祭出重金獎勵舉報人，比亞迪近日宣布，將對1條具重大價值證據線索，獎勵信息提供人曾某某100萬元（人民幣，下同），這是該集團目前發出最大一筆獎金。對此，不少網民表示「找到了發家致富的新門路」。

據證券時報報導，2月19日，比亞迪網路舉報中心發文稱：「近期，我們獲得一批新線索及證據，涉及了一些『黑公關』、『黑媒體』的情況。」為此，比亞迪將對常某某、張某、肖某某、劉某某等8位信息提供人，給予1萬元到10萬元不等的獎勵。同時，就1條具有重大價值的證據線索，比亞迪將向信息提供人曾某某獎勵100萬元。

比亞迪表示，為進一步打擊網路「黑公關」、「黑媒體」亂象，「我們再次重申：提供的舉報線索及證據，應具備法律效力，經比亞迪查證屬實後，給予最高500萬元獎勵，長期有效。同時，我們也會對提供者的個人信息嚴格保密」。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛表示：「這是目前為止最大的一筆獎金。對於黑公關和黑媒體，我們絕不容忍，將一追到底，絕不姑息」。

從2019年開始，比亞迪就多次受到網路謠言的攻擊。2024年11月，比亞迪發文表示，關注到自媒體「阪道kaka」在網路平台發布針對比亞迪的詆毀性言論，嚴重損害比亞迪的品牌聲譽。為捍衛公司合法權益，公司將正式向自媒體「阪道kaka」發起訴訟，要求其賠償損失並消除影響。

據不完全統計，2024年下半年以來，李雲飛曾先後在社交媒體上闢謠「比亞迪生產電動自行車」、「比亞迪收購克萊斯勒」、「比亞迪投資蔚來汽車並進行合作」等消息。

除了比亞迪，另有多家車企也出擊「黑嘴」，不少網民表示：「找到了發家致富的新門路」。

蔚來汽車也在近期陷入謠言困擾。2月14日，「蔚來法務部」官方微博 曾發布說明稱，網路帳號「老七」2月13日發布失實微博，稱其駕駛蔚來車輛在高速領航換電期間發生碰撞，後又主動承認表述不實並刪除相關微博，造成嚴重負面輿情，對蔚來的聲譽造成極大損害。蔚來對經核實後被認定為有效的線索或證據，對提供者給予1萬元至100萬元不等的獎勵。

據了解，在蔚來汽車發布徵集黑公關和水軍的線索聲明後，線索提交郵箱已收到近2000封郵件，蔚來汽車正在集中梳理，並將採取相應法律措施。