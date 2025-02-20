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吉林截癱男獄中染愛滋 獄方賠10萬 背後有「不能說的祕密」

中國新聞組／北京20日電
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吉林一名受刑人在監獄感染愛滋病，示意圖，圖為廣西壯族自治區南寧市第四人民醫院，一名醫生在檢測愛滋病毒/愛滋病感染樣本。(新華社)
吉林一名受刑人在監獄感染愛滋病，示意圖，圖為廣西壯族自治區南寧市第四人民醫院，一名醫生在檢測愛滋病毒/愛滋病感染樣本。(新華社)

吉林截癱趙姓男子因2009年進入四平監獄服刑，2011年在獄中被檢測出HIV陽性，感染愛滋病。隨後，趙男及其家屬提起行政賠償訴訟，認為監獄管理存在問題。法院裁決四平監獄應支付趙男10萬元(約1.3萬美元)精神損害撫慰金。消息傳出後網炸鍋，網友紛猜測截癱男應是被獄友性侵而染病，「太可憐了，癱瘓的他如何能抵抗呢？」

成都商報報導，趙男今年3月即將出獄，監獄管理局已為趙男辦理低保並協調當地部門提供後續治療支持。

趙男因搶劫、故意殺人（未遂）罪於2008年被判處有期徒刑二十年，2009年1月轉入四平監獄服刑。醫療記錄顯示：2008年9月10日，趙男首次HIV抗體篩查為陰性；2011年6月10日HIV抗體檢測轉為陽性，CD4值降至525。此後2014-2018年六次檢測顯示CD4值在481-592間波動，符合愛滋病潛伏期特徵。

據法院方面調查，同期在監獄醫院接受治療的服刑人員趙某偉是已知HIV攜帶者（2004年確診）。病歷證實趙某偉2010年11月出現發熱伴皮疹症狀，且存在進入趙男病房協助如廁、日常接觸等情況。

吉林省高級人民法院認為，趙男感染愛滋病病毒的根本原因是由他人傳播，主要責任在於傳播者，四平監獄方面怠於履行監管職責，與趙男感染愛滋病病毒具有一定因果關係。

2019年，吉林省高級人民法院作出賠償決定，判定四平監獄應支付趙男10萬元精神損害撫慰金，並駁回其他賠償請求。最高法院也維持了此裁決，趙男的家屬計畫再次申請賠償。

報導指出，趙男家屬向吉林省監獄管理局提出三個解決方案，分別是要求監獄指定三甲醫院承擔後續治療，並承擔護理、食宿等費用至76歲；在司法程序未完結前，由監獄繼續提供醫療與生活支持，又或者一次性補償830萬元，趙男家屬稱這一金額參考自國家賠償相關規定。另外，家屬方面還表示，希望監獄方承擔趙男的自費進口藥相關費用。

趙男的代理律師指出，由於愛滋病潛伏期未列入傷殘等級，賠償標準難以確定。趙男家屬計畫在出獄後再次申請賠償，但更迫切的問題是如何妥善安置趙男。

吉林省監獄管理局表示，已為趙男辦理低保並協調當地部門提供後續治療支持，若情況允許，將協助找到合適工作崗位解決收入問題。至於賠償，監獄方面將依照法院裁決執行。

監獄 檢測

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