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千萬粉絲網紅涉虐狗 帳號清空 前一天曾稱「這輩子不塌房」

中國新聞組／北京15日電
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艾特。（視頻截圖）
艾特。（視頻截圖）

繼所馴養的狗「艾特」疑因洗澡時對其捆綁嘴巴導致窒息死亡事件後，千萬粉絲網紅「潘宏愛玩狗」疑又因上節目消費「艾特」之死引發眾怒。據報導，「潘宏愛玩狗」多個平台帳號內容已清空，並下架所有視頻。而此前一天，潘宏剛再度否認虐狗，並信誓旦旦地說自己「這輩子不塌房」。

據極目新聞報導，「潘宏愛玩狗」是一位在社交媒體上走紅的馴狗師帳號，潘宏經營著一家專門針對行為問題嚴重的狗進行改造的訓練所，早期其帳號以分享養狗經驗為主，2024年年初起改以馴狗為主，網友可以將家中不服管教的狗送到他的馴狗園區。

1月19日，潘宏此前所馴養的狗狗「艾特」在直播間洗澡時去世。不少網友認為「艾特」的死因是潘宏幫它洗澡時對其嘴巴進行捆綁導致窒息。潘宏陷入虐狗爭議，話題登上微博熱搜。隨後「潘宏愛玩狗」發視頻致歉，表示自己在給「艾特」洗澡過程中，「艾特」由於年齡過大，生氣引發心臟問題去世。

2月13日，潘宏再次回應「艾特」死亡事件稱，這輩子都不會塌房，「艾特」去世的確是他的錯，下播後已第一時間進行搶救。潘宏近日並曾在另一個帳號上更新視頻配文道：「足足被網暴了1個月，並且是在過年期間」，「我所有律師起訴的都是那些無中生有的主播，沒有起訴任何一個粉絲」。2月14日凌晨，潘宏再次發文稱，自己已經遭遇10餘天的短信轟炸。

此外，據媒體報導，潘宏近日還陷入多起爭議事件。

潘宏發布的視頻。（視頻截圖）
潘宏發布的視頻。（視頻截圖）

2月4日，有網友發現在「東北風阿廈劇院」看演出時，主辦方邀請潘宏上台唱歌表演，潘宏疑似玩「艾特洗澡去世」梗，主持人說「給師哥洗個澡」，潘宏回應稱「我就問一句話，師哥有沒有心臟病」。主持人表示潘宏現在說什麼都不是，（你）怕（就）自己在家開個寵物醫院就沒事了。潘宏回應道「已經開完了」。

不少網友看到現場視頻後表示憤怒並質疑：「劇院為什麼要請潘宏上台表演，還拿這種事情玩梗？」

2月12日，「長春市東北風阿廈劇院」發布致歉信稱，當天是潘宏在台下觀看演出被粉絲認出，以掌聲要求其上台表演節目，並與演員互動調侃洗澡梗共計2分鐘。公司人員並不知曉該主播在網路平台上的負面消息，對觀眾和粉絲表示深深的歉意，未來杜絕一切有負面影響的主播和演員登台演出。

此外，近日網上還出現關於「某動物保護協會讓潘宏拿出100萬元（人民幣，下同）」言論。2月14日，中國小動物保護協會發聲明稱，該傳言是被別有用心之人將「某動物保護協會」傳訛為中國小動物保護協會，協會從未和潘宏或其相關方有任何接觸。

潘宏本人尚未就此事作出回應。「潘宏愛玩狗」作品清空，但尚未封禁，「潘宏」個人帳號也狀態正常。

心臟病 寵物 微博

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