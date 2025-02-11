我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日多家麻六記線下門市在抖音開直播，獲得不少觀看流量。（取材自微博）
近日多家麻六記線下門市在抖音開直播，獲得不少觀看流量。（取材自微博）

抖音安全中心8日宣布對「我是夏小健」、「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」四個帳號予以無限期封禁，而汪成立的川菜品牌「麻六記」，成為外界關注的焦點。但多家麻六記門市在抖音開直播，抖音集團副總裁李亮回應「麻六記開播」時表示，抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體。

抖音安全中心8日發布公告指，近期因徐熙媛（大S）逝世事件，對部分帳號進行處理。其中，「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，屢次發布不實、侵權內容進行違規炒作，處罰後未有改正。「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」無限期封禁。

陸媒「觀察者網」稱，9日晚間起，多家麻六記線下門市帳號均在抖音開直播，由各門市員工帶貨酸辣粉、蘿蔔乾等商品。其中，山東濟南恆隆麻六記門市的直播間，從開始的20多人觀看突然爆火，一夜之間，成為點讚量逾1665萬、觀看峰值人數超過2萬的「帶貨頭部直播間」。

李亮10日下午回應稱，抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體，並指直播可以更好地向用戶展示產品與服務；抖音倡導商家通過店鋪直播直接與消費者溝通，並稱像麻六記這種「借助品牌自播實現銷售」的模式，平台是歡迎和支持的。

李亮也指，「很多人誤以為達人直播是電商直播的主流，這是一個誤區」，他稱，2024年僅從銷售額突破百萬人民幣的中小商家來看，倚靠店播達成這一目標的已逾9萬家，這一數據大幅領先於達人直播帶貨。

報導提到，汪小菲2020年創立「麻六記」品牌，主打毛血旺、辣子雞、水煮魚等川菜，並進行食材與味型的創新升級；12月，麻六記首店在北京國貿商場開業，這也是張蘭曾創辦的「俏江南」首店所在的商場。

麻六記的直播帶貨帳號可分三類：分別是麻六記的官方直播間，張蘭和汪小菲的直播間，以及其餘的帶貨達人，其中張蘭母子是麻六記崛起的關鍵因素，其酸辣粉的帶貨達人中，除了官方帳號，銷售額最高的是張、汪帳號。

張蘭 抖音 汪小菲

上一則

中抗美出招 新春首團30企業「西遊」轉戰中東、中亞等

延伸閱讀

張蘭引公憤 員工憂生計自賣酸辣粉「2天賣百萬」

張蘭引公憤 員工憂生計自賣酸辣粉「2天賣百萬」
汪小菲斷絕張蘭內幕遭揭 傳「麻六記」捲土重來？

汪小菲斷絕張蘭內幕遭揭 傳「麻六記」捲土重來？
汪小菲狀況不佳 5月再婚補辦婚宴卡關 伴郎是李進良

汪小菲狀況不佳 5月再婚補辦婚宴卡關 伴郎是李進良
張蘭被爆欠債1.3億美元 在台2親人淪為洗錢人頭戶

張蘭被爆欠債1.3億美元 在台2親人淪為洗錢人頭戶

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則