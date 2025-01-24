蘇州日校遇襲案 52歲男速判死、判決書未提「日本」

去年6月日本母子遇襲受傷案，蘇州市中級人民法院將於1月23日對被起訴的50多歲中國男子宣判。圖為為阻止行凶的校車引導員胡友平被刺身亡消息傳開，不少蘇州市民在案發現場送花悼念。（取材自微博）

去年6月24日，蘇州日本 人學校校車發生襲擊事件，54歲中國籍隨車人員胡友平為了保護一名日本女性和其幼子被男子刺死。蘇州市中級人民法院23日以故意殺人罪判處被告的52歲男子周加勝死刑，但判決書上的作案動機未提「日本」因素。外界普遍認為，這起案件的裁決背後，當局更關注如何避免影響中日關係，而非徹底揭示案件的真實動機。

日本共同社報導，52歲被告周加勝涉嫌故意殺人被起訴，案件1月9日在江蘇省蘇州市中級法院開庭審理，23日上午法院開庭宣布判決結果，該案審判並未向傳媒公開，日本駐上海總領事館總領事岡田勝等人旁聽。

蘇州事件發生於去年6月24日，當時在車站等候日本人學校校車的30多歲女性和學齡前男童遭周加勝持刀攻擊受傷，當時54歲的校車女保母胡友平挺身阻止周加勝行兇時被刺身亡。

法院的裁決書披露，周加勝因欠債失業、生活無望而產生極端報復社會的念頭，進而在蘇州持刀襲擊受害人，導致一名中國籍校車職員死亡，兩名日本人受傷。法院形容案件「罪行極其惡劣，社會影響重大」，因此決定判處死刑。

日媒引述日方官員表示，沒有收到被告提出上訴的消息。判決書中沒有提及「日本」，包括沒有提及作案是否針對日本公民。媒體還稱，案發後中國政府一直迴避日方要求提供的信息，例如襲擊動機是否針對日本人。官房長官林芳正回應指，犯罪行為終究不能被容許，日方嚴肅看待今次判決，強烈要求中方確保在華日本僑民的安全。

日媒形容這次判決「快速」，距離一審開庭僅兩周時間，稱當局似乎對國內接連的攻擊事件感到危機感，打算採取嚴厲行動，盡快平息事態。

美國之音指出，案件發生後，輿論普遍認為，反日情緒可能是此次襲擊事件的主要動機。尤其在深圳發生類似事件後，日本社會對中國的安全環境更加擔憂。去年9月，深圳一名10歲日本籍男童在上學途中遇襲身亡，該案件將於1月24日開庭審理。外界高度關注中國官方是否會首次披露嫌犯的真實動機。