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中國企女總監安排父母吃空餉8年 月薪人幣1千變9千 原因曝光

中國新聞組／北京23日電
2024年12月30日，寶應縣檢察院檢察官回訪涉案企業人員工資管理情況。（取材自環球網）
2024年12月30日，寶應縣檢察院檢察官回訪涉案企業人員工資管理情況。（取材自環球網）

江蘇省揚州市某國有企業人事總監呂姓女子，藉由職務之便，安排自己都已65歲的父母「入職」領空餉，8年來每隔一段時間就調高父母的工資，從1000元（人民幣，下同）漲薪到9000元，涉貪所得來的公款125餘萬元全都用來給自己買奢侈品，只因覺得自己薪資太小，且父母只是普通工人，讓她感到心理自卑而藉著揮霍裝闊。呂某已被法院依貪污罪判刑。

據環球網報導，此案源於2024年6月的一天，揚州市某國有餐飲公司會計余某在整理公司財務憑證時發現，一個下屬門店的兩名員工都已65歲，工資卻多出其他同類崗位員工工資普遍在4000元左右的一倍多，高達9000元，追查發現這兩名員工竟是公司人事總監呂某的父母，立即將這一情況上報給了公司領導。

2014年年底，呂某通過招聘進入該公司擔任辦公室領班，負責人事專員工作。呂某發現，公司在每月計發員工工資方面看來有一套嚴格審核流程，但負責工資審核的各級負責人一般都不會認真審查工資表中的人員名字和薪資明細，呂某於是利用漏洞，自2015年12月起，先後將其父母的姓名和銀行卡卡號編入公司某門店工資表中，父母的工資也從1000元攀升到2021年的9000元。截至案發，呂某共套取公款125萬餘元。

2014年初入職場的呂某也曾認真學習公司業務知識，可每當拿到每月2000多元的工資時，覺得其他很多人並沒有自己努力，工資卻比自己高很多，便產生了心理落差。

「我總覺得自己的父母只是普通工人，不能對自己的成長進步有所幫助，常常為此傷心難過。」因此，呂某對外謊稱自己是大學教授的女兒，為了維持這一人設，她通過信用卡、花唄等方式超前消費，購買奢侈品和電子產品來滿足自己的虛榮心。2024年7月22日，監察機關以呂某涉嫌貪污罪移送至寶應縣檢察院審查起訴。

「這幾年，我經常被噩夢驚醒，不是夢到公司查帳，就是外人追債。我好像一直希望有人能發現我做的事情，阻止我繼續錯下去。現在我能做的只有端正態度、直面錯誤，希望得到公司和組織的原諒。」面對檢察官的訊問，呂某悔不當初。

檢察機關認為，呂某作為國有企業的中層管理人員，通過虛增他人工資的方式套取公款並據為己有，其行為已經構成了貪污罪。呂某主動投案並如實供述了貪污的犯罪事實，且已退出全部違法所得，可以依法減輕處罰。2024年8月9日，寶應縣檢察院以呂某涉嫌貪污罪依法向法院提起公訴。2024年11月5日，法院以貪污罪判處呂某有期徒刑2年9個月，並處罰金30萬元。

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