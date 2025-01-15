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地方財政吃緊 3縣巿公安局、1國有融資平台以房抵債

中國新聞組／北京15日電

近年中國多間房企資金緊張，出現用房子償還債務現象。據華爾街日報報導，中國有一個國有融資平台及三個縣市的公安局，也效仿拿房還債模式，顯示地方資金短缺問題。

據報導，新疆東方環宇燃氣股份有限公司（東方環宇）自2022年起向中國一個國有融資平台團體供應天然氣，但國有融資平台團體並未全額繳納帳單，已累積約2500萬美元（約1億8327萬元）的未繳款項。

據該融資平台最新的債券募集說明書，在該國有融資團體中最大的國有企業昌吉城市建設投資發展有限責任公司資金嚴重短缺，截至2024年6月，該公司已累計負債18億美元，但現金僅有9700萬美元。

因此，東方環宇與其客戶達成協議，接管客戶正在開發的法式住宅小區中260間未完工住房。房屋完工後，東方環宇將指定第三方公司進行出售，並使用所得款項收回欠款。若銷售收入最終超過燃氣費用，東方環宇可保留多餘部分；反之，該公司將被迫承擔損失。

另外一起案例則發生在貴州的縣級公安局。貴州德江縣、玉屏縣和思南縣的公安局在2012年至2015年期間，委託人臉辨識和閉路電視監控系統製造商「華平信息技術」在各自轄區建設「天網」監控系統，但當地公安局無力支付費用，欠款逾1000萬美元。

為結清部分債務，「華平信息技術」向當地開發商購買住房，開發商再將所得款項轉給公安局，公安局再用這筆錢償還債務。

拿房還債的手法，中國開發商其實早在房地產危機初期就開始施行。財富500強企業綠地控股去年給予上海都市建築設計有限公司115間住房，結清約1000萬美元債務；昇輝智能科技則接管334間住房，與碧桂園等開發商達成總計5000萬美元的債務結清協議。

報導提到，中國地方政府過去透過土地出讓獲得數兆元所得，但隨著房地產市場崩盤、大力投入基礎建設上，積累巨額債務。

報導指出，中國財政部長藍佛安在2024年10月的一次吹風會上表示，政府已撥款人民幣1.2兆元幫助地方政府償還欠企業的款項，反映中國地方面臨現金枯竭困境並深陷債務泥潭。東方環宇一例更是反映出中國地方政府面臨的資金短缺問題有多嚴重。

融資 房地產 華爾街

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