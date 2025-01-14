遭夫推下崖 「消失的她」電影原型要等70歲才能離婚

被丈夫推下懸崖的王暖暖至今仍無法離婚。（視頻截圖）

電影「消失的她」原型、懷孕五個月被丈夫俞某冬在泰國 推下懸崖的王暖暖近日發布視頻表示，由於兇手丈夫俞某冬正在泰國服刑，至今兩人婚姻關係未解除，律師表示，若不考慮俞某冬減刑，她可能要等到70歲才能離婚。

綜合魯中晨報、現代快報等媒體報導，王暖暖表示，她在2023年9月委託律師向法院提交了離婚起訴書，法院立案後，遲遲都沒有通知開庭，由於俞某冬正在泰國服刑，且刑期長達33年，若等到俞服刑完回國才開庭，屆時王暖暖已經70歲了。

王暖暖說，她的離婚案在國內沒有先例，根據慣例，開庭前要送達訴訟書，「海牙送達公約」裡有一套明確的送達方式，可是泰國不屬於海牙送達公約的締約國，所以她無法得知離婚訴訟書是否順利送達俞某冬。另外，送達後也面臨一個更嚴峻的問題，即俞某冬在泰國監獄 服刑，她與俞某冬的離婚案需要有關方面進行協調。

王暖暖表示，一開始她覺得離婚不是什麼大事，兩個人感情明確破裂，再加上有他殺案件，應該很快就會判，「但是沒有想到會卡那麼久」。王暖暖強調，「我憑什麼跟他做一輩子夫妻，如果讓我跟他做一輩子夫妻的話，我是接受不了的。」

法律專家表示，依法規定，起訴離婚的案件，當事人原則上要出庭。俞某冬在泰國服刑，訴訟文件的送達和出庭都是很大難題。雖然本案的情況在國內沒有先例可循，但可以做一些創意的嘗試。民事訴訟法中規定，被告經過傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決。本案中，可考慮俞某冬以被監禁為由拖延離婚訴訟，是否構成正當理由。

南京師範大學法學院教授陳愛武表示，「民法典」1079條規定，下列情形之一的，經調解無效法院應當判決離婚。其中第2條是家人虐待、遺棄家人的，都殺害對方了，更該判決離婚。據了解，目前秦淮法院已經將相關情況向上級法院匯報，目前正在等待最高法院的回饋意見。