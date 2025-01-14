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遭夫推下崖 「消失的她」電影原型要等70歲才能離婚

中國新聞組／北京15日電
被丈夫推下懸崖的王暖暖至今仍無法離婚。（視頻截圖）
被丈夫推下懸崖的王暖暖至今仍無法離婚。（視頻截圖）

電影「消失的她」原型、懷孕五個月被丈夫俞某冬在泰國推下懸崖的王暖暖近日發布視頻表示，由於兇手丈夫俞某冬正在泰國服刑，至今兩人婚姻關係未解除，律師表示，若不考慮俞某冬減刑，她可能要等到70歲才能離婚。

綜合魯中晨報、現代快報等媒體報導，王暖暖表示，她在2023年9月委託律師向法院提交了離婚起訴書，法院立案後，遲遲都沒有通知開庭，由於俞某冬正在泰國服刑，且刑期長達33年，若等到俞服刑完回國才開庭，屆時王暖暖已經70歲了。

王暖暖說，她的離婚案在國內沒有先例，根據慣例，開庭前要送達訴訟書，「海牙送達公約」裡有一套明確的送達方式，可是泰國不屬於海牙送達公約的締約國，所以她無法得知離婚訴訟書是否順利送達俞某冬。另外，送達後也面臨一個更嚴峻的問題，即俞某冬在泰國監獄服刑，她與俞某冬的離婚案需要有關方面進行協調。

王暖暖表示，一開始她覺得離婚不是什麼大事，兩個人感情明確破裂，再加上有他殺案件，應該很快就會判，「但是沒有想到會卡那麼久」。王暖暖強調，「我憑什麼跟他做一輩子夫妻，如果讓我跟他做一輩子夫妻的話，我是接受不了的。」

法律專家表示，依法規定，起訴離婚的案件，當事人原則上要出庭。俞某冬在泰國服刑，訴訟文件的送達和出庭都是很大難題。雖然本案的情況在國內沒有先例可循，但可以做一些創意的嘗試。民事訴訟法中規定，被告經過傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決。本案中，可考慮俞某冬以被監禁為由拖延離婚訴訟，是否構成正當理由。

南京師範大學法學院教授陳愛武表示，「民法典」1079條規定，下列情形之一的，經調解無效法院應當判決離婚。其中第2條是家人虐待、遺棄家人的，都殺害對方了，更該判決離婚。據了解，目前秦淮法院已經將相關情況向上級法院匯報，目前正在等待最高法院的回饋意見。

泰國 監獄

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