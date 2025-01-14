重慶商圈觀賞魚狂翻肚 死魚裝20幾袋 因他忌妒魚主這事

重慶一商圈公園內的滿池觀賞魚死亡。（取材自極目新聞）

近日重慶市江北區觀音橋商圈嘉陵公園內魚池中的觀賞魚出現大量異常死亡，打撈上岸的死魚被裝了20幾袋，魚池老闆損失上看十多萬（人民幣，下同）。江北區公安局通報，大量魚隻死亡是因為一名李姓男子將蔬菜殺蟲劑倒入魚池，目前男子已被刑拘。

極目新聞報導，視頻顯示，觀音橋商圈嘉陵公園的一處觀賞魚池內，滿池的觀賞魚出現翻肚死亡，有工作人員正在用抄網捕撈死魚，在魚池外則堆滿了裝滿魚的尼龍口袋。此事也引發網友關注，還登上了熱搜。

有市民表示，這裡的池子養魚多年，附近的小孩大人都喜歡來此玩耍餵魚，還有七、八斤的魚王特別聽話，一招呼就會游過來。市民認為可能是有人投毒，才會出現異常死亡情況。

江北區公安局通報稱，案件已查明，是該公園一遊樂項目經營者李某所為。經查，因觀賞魚池經營人在該公園內開設有與李某同類的遊樂項目，且收益較其更好，李某心生不滿，於將家中用剩的蔬菜殺蟲劑倒入魚池，致大量觀賞魚死亡。目前，李某已被江北區公安局依法刑事拘留。

律師表示，如果明確魚類是因為毒性物質死亡，且毒性物質對人類也有害，那麼投毒行為因發生在公共水域等公共場所，危害了不特定多數人的生命、健康和財產安全，已經涉嫌構成投放危險物質罪，若致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，最高可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

魚池老闆說，據估計損失達十多萬元，再投放魚又需要十來萬。