我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

某些富豪屋主與保險公司聘私人消防公司幫忙救火

霍楚州情咨文 將推校園手機禁令

重慶商圈觀賞魚狂翻肚 死魚裝20幾袋 因他忌妒魚主這事

中國新聞組／北京15日電
重慶一商圈公園內的滿池觀賞魚死亡。（取材自極目新聞）
重慶一商圈公園內的滿池觀賞魚死亡。（取材自極目新聞）

近日重慶市江北區觀音橋商圈嘉陵公園內魚池中的觀賞魚出現大量異常死亡，打撈上岸的死魚被裝了20幾袋，魚池老闆損失上看十多萬（人民幣，下同）。江北區公安局通報，大量魚隻死亡是因為一名李姓男子將蔬菜殺蟲劑倒入魚池，目前男子已被刑拘。

極目新聞報導，視頻顯示，觀音橋商圈嘉陵公園的一處觀賞魚池內，滿池的觀賞魚出現翻肚死亡，有工作人員正在用抄網捕撈死魚，在魚池外則堆滿了裝滿魚的尼龍口袋。此事也引發網友關注，還登上了熱搜。

有市民表示，這裡的池子養魚多年，附近的小孩大人都喜歡來此玩耍餵魚，還有七、八斤的魚王特別聽話，一招呼就會游過來。市民認為可能是有人投毒，才會出現異常死亡情況。

江北區公安局通報稱，案件已查明，是該公園一遊樂項目經營者李某所為。經查，因觀賞魚池經營人在該公園內開設有與李某同類的遊樂項目，且收益較其更好，李某心生不滿，於將家中用剩的蔬菜殺蟲劑倒入魚池，致大量觀賞魚死亡。目前，李某已被江北區公安局依法刑事拘留。

律師表示，如果明確魚類是因為毒性物質死亡，且毒性物質對人類也有害，那麼投毒行為因發生在公共水域等公共場所，危害了不特定多數人的生命、健康和財產安全，已經涉嫌構成投放危險物質罪，若致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，最高可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

魚池老闆說，據估計損失達十多萬元，再投放魚又需要十來萬。

上一則

遭夫推下崖 電影「消失的她」原型70歲才能離婚

延伸閱讀

「上班死氣沉沉」 雲南4警犬被通報 網友笑哭：哪錯了

「上班死氣沉沉」 雲南4警犬被通報 網友笑哭：哪錯了
重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子

重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子
拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了
「成渝」攜手5年 雙城經濟圈成績顯著

「成渝」攜手5年 雙城經濟圈成績顯著

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
西藏官媒7日晚間宣布定日地震造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷。圖為救災場景。（新華社）

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

2025-01-07 10:41

超人氣

更多 >
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬
在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣
房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅