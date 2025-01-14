窗戶脫落海水湧進 33名中客在泰國沉船 救援現場曝光

泰國普吉島一艘載有33名中國遊客的遊船沉沒，所幸所有人都安全獲救。（取材自南方都市報）

一艘載有33名中國遊客和兩名工作人員的遊船，日前在泰國 普吉島皇帝島北部海域翻覆下沉，所幸相關人員均被安全救出。一名中國遊客表示，她乘坐的船遇到了下沉船隻，船員也積極下水參與救援。目前，泰國海事部門官員正在調查事件原因。

南方都市報報導，一艘名為Ameray888的雙體船13日在普吉島皇帝島北部海域距離岸邊約1.6海里處沉沒。該艘雙體船的經理表示，當時船上載有33名中國遊客，突然船體右側的一扇玻璃窗脫落，海浪湧進船內，大約20分鐘後該船沉沒。

央視新聞報導，事發後，當地救援中心立即協調相關部門和巡邏船展開救援。同時，附近幾家旅遊公司的快艇 也迅速趕來參與救援行動。最終船上的所有人員均獲救，無人員傷亡。

同日，一名中國遊客袁友泉（化名）表示，她所乘坐的遊船「普吉島狂想曲號」遇到了該傾覆船隻，船員積極參與救援，「泰國船組精神值得讚賞，他們很棒，下水把人拽上來。船上還有一個外籍乘客想要跳海救人」。袁友泉表示，「我們船救了23個人，都是中國人。」

袁友泉提供的圖片顯示，被救者頭髮濕透，都披著橙色的毛巾，還有船員給他們遞水。其稱，有被救者擦傷，船員幫忙做了簡單處理，「（被救者們）看起來很慌張，畢竟這麼可怕的事情」。