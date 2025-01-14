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被拘泰國43維吾爾人恐遭遣送中國 公開信求救

中國新聞組／北京14日電

中國長期遭國際質疑鎮壓維吾爾人，43名在泰國遭拘留10多年的維吾爾人近日透過公開信稱，泰國政府正準備將他們遣返中國，讓他們面臨虐待和遭受酷刑的風險。中國駐泰使館稱，個別西方媒體和國家罔顧事實，出於政治目的，藉滯泰中國籍維族人問題惡意攻擊、抹黑中國。

據德國之聲、明報引述美聯社報導，43名被關押於曼谷的維吾爾人發布公開信，要求停止「迫在眉睫」的遣返威脅，信中寫到「我們可能會被監禁，甚至可能失去生命」，更呼籲人權團體及各國進行干預，「在為時已晚之前拯救我們脫離悲慘的命運」。

據了解，2014年時，有300多名逃離中國的維吾爾人被泰國當局在泰國與馬來西亞邊境扣查。2015年，泰國將109名被拘留者遣返中國，另有173名維吾爾人（其中大部分是婦女和兒童）被遣送到土耳其，剩下尋求庇護的53名維吾爾人被困泰國移民拘留所。拘留期間，已有五人死亡。

報導指出，泰國移民官員8日曾要求被拘留的維吾爾人簽署自願驅逐出境文件。由於十年前被遣返回中國的維吾爾人也曾簽署過類似文件，因此引發被拘留者恐慌，不願簽名。

知情者透露，泰國官員考慮在這個時機點遣返維吾爾人，是因為今年是中泰建交50周年，且正值美國政權過渡期，因此判斷美方對此事可能不會有太大反應。

泰國政府尚未回應；中國駐泰國大使館發言人則稱相關報導為「抹黑」，並指個別國家出於政治目的惡意攻擊中國；他強調，中國是法治國家，一貫反對酷刑，並在司法領域人權保護方面有完善的法律法規和工作機制，成就有目共睹。令人遺憾的是，個別國家罔顧事實，出於政治目的，惡意攻擊、抹黑中國。

知情者稱，所有在泰國被拘留的維吾爾人都向聯合國難民事務高級專員提交了庇護申請；聯合國機構雖已收到申請，但泰國政府至今仍禁止其探訪這些維吾爾人。

泰國 維吾爾 遣返

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