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困緬甸個案逾千 網籲戰狼吳京救人 胡錫進批一句話

中國新聞組／北京14日電
吳京曾在訪談中宣傳中國護照的強大，如今被網友吐槽。（取材自微博）
吳京曾在訪談中宣傳中國護照的強大，如今被網友吐槽。（取材自微博）

中國演員王星遭拐騙到泰緬邊境詐騙園區事件持續發酵，有民眾發起「星星回家計畫」，在網路上整合受害者資料，希望增加獲救機會，短短三天就收到逾千個案，其中年紀最小的只有15歲；但竟出現騙徒利用資料向受害者家屬詐騙，共享文檔目前已關閉。另外，有網友要求曾在電影「戰狼2」宣傳中國護照強大的演員吳京到詐騙園區救人，環球時報前總編輯胡錫進批評「偏執和淺薄」。

來源：YouTube

綜合中央社、自由亞洲電台等媒體報導，微博帳號「稀薄20」於9日發起「星星回家計畫」，在網路上開設共用文件，讓民眾填寫被騙或懷疑被騙到緬甸的受害者資料，內容包括受害者性別、年齡、失蹤時間等訊息。該檔案沒有收集受害者的姓名及肖像，其他人無權更改檔案內容。

檔案發起人戴女士表示，自11日下午，已收到超過1000則訊息，據所填報的資料，年紀最小只有15歲，也有個案報稱早在2017年已失蹤；不少人是經泰國進入緬甸，也有人由雲南進入緬北。

但「稀薄20」於11日晚間再發文表示，「出於一定的考慮，目前檔案已關閉填寫，任何謊稱需要收費填表的行為都是欺詐，也未授權給任何救援機構進行營利行為，請各位家屬謹防二次被騙」。

另外，電影「戰狼2」主角吳京曾在訪談節目中表示，「也許中國護照不能讓你去到世界上任何一個地方，但中國護照可以把你從世界上任何一個地方帶回來」。近日許多網友湧入吳京的個人微博，要求他解釋「為何王星的護照不管用？」、「在緬甸的中國人為甚麼回不來？不是有護照就行嗎？」更有人直言吳京誇大宣傳中國護照是在欺騙觀眾、消費愛國主義，並呼籲吳京赴緬北把受困的中國人救回來。

針對網友的嘲諷，胡錫進發文批評，吳京只是一名演員，拍了膾炙人口的作品，創造了「戰狼 」藝術形象。但他不是政治人物，也沒有義務對圍繞「戰狼」的各種議論負責。跟一個拍愛國主義的演員較勁，「這是偏執和淺薄」，呼籲網民保持冷靜和判斷力，勿藉機宣洩極端情緒。

胡錫進認為，當下反電詐議程中混有「私貨」，有人趁機鼓動取消電話實名登記；有人聲稱中國官方對電詐集團誘綁中國人無動於衷，只有引發輿論才營救個別人；有人稱電詐園區是中方出錢援建。他認為，這些內容都是虛假信息，並歸咎於「境外敵對勢力」。

電影「戰狼2」最後一幕寫道「當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一...
電影「戰狼2」最後一幕寫道「當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國！」（取材自微博）

護照 緬甸 微博

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