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失聯男模找到了 反詐博主爆料：近日獲釋 不會多索贖金

中國新聞組／北京13日電
中國模特兒楊澤琪在泰緬邊境失聯過半個月，如今傳出人找到了。(取材自微博)
中國模特兒楊澤琪在泰緬邊境失聯過半個月，如今傳出人找到了。(取材自微博)

王星案翻版的中國男模特兒楊澤琪在泰緬邊境失聯近月，現在傳來好消息。曾被誘騙至緬北的反電訊詐騙博主郝振東表示，楊澤琪現正身處妙瓦底「恆升園區」，如無意外將在近日獲釋，或許「不會索要多少贖金」。

綜合明報等媒體報導，楊澤琪的父親楊海濤10日飛抵曼谷救子，獲曾代理王星案的文華律師事務所協助並報警，泰國皇家警察總督察塔猜9日表示已立案調查。泰國湄索移民檢查站紀錄顯示，楊澤琪上月20日下午乘車抵達檢查站，職員詢問並用中文警示牌提醒防騙，楊自稱到湄索旅遊。

楊海濤表示，楊澤琪在上月29日與父母視訊通話時稱自己「平安」，但語氣異常，也未提及國外行程。且當時他發現兒子眼角有瘀青，楊澤琪解釋是拍戲妝容。元旦後，楊澤琪曾在新聞網站跟帖留言向女友通風報信，女友之後收到楊的微信消息稱「以後不要再聯繫」，懷疑其手機被他人控制。楊海濤說，自己是退伍軍人，首次出國卻是為尋找或已身陷電騙園區的兒子。

發布楊澤琪消息的郝振東是反電訊詐騙博主，他曾在2020年被誘騙至緬北，後來在中國警方協助下逃離，還帶走百份被騙女性資料交給警方，被認為是電影「孤注一擲」的原型之一。

郝振東表示，泰國警方已經找到了楊澤琪的具體位置，而楊的父親是中國退伍軍人，身分特殊，輿論發酵不亞於王星案，因此，楊澤琪放出來的時候「應該也不會索要多少贖金，只給園區拿個路費就能走。如果事情比較順利，楊澤琪過兩天就能回國。」

泰國當局雖再三強調王星等人被綁架與泰方無關，中國民眾仍對當地安全感到憂慮，打消赴泰旅遊意願。泰國旅行社協會（ATTA）最新估計，春節假期中國遊客或下降10%至20%。

泰國

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