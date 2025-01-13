電詐「泰」嚇人中客怯步 導遊懟王星：沒長腦連累人

王星從詐騙園區被救出，模樣憔悴。（取材自微博）

中國演員王星日前疑在泰國 拍戲期間，被綁架到緬甸 妙瓦底詐騙園區幸運獲救，中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進建議北京當局對泰國施壓，對園區施以「斷電斷網」制裁；而事件延燒，不但有藝人相繼取消泰國的演出，中國遊客也對泰國旅遊怯步，對此有中國導遊怒懟王星：「自己不長腦子被騙，連累我們丟了飯碗」。

據自媒體報導，一些中國籍的泰國導遊在小紅書上指責王星是自作自受，甚至有人造謠說他為了回國直播帶貨而自導自演，還有導遊直接表示因為王星事件影響他們的生意。泰國媒體也說中國網友不該把所有責任都推到他們身上，泰國媒體稱，把王星騙去的是中國人，在泰國綁架他的也是中國人，緬甸園區的電詐團夥還是中國人，現在卻反過來怪泰國不安全，紛紛退票不去旅遊。

鳳凰網報導，緬甸園區的建築材料、食物供應等都來自泰國，如果泰國對緬甸園區斷電斷糧，園區早就癱瘓；且泰國和緬甸的邊界這麼近，每年近2.3萬人這條路被送進去，泰國警方怎會絲毫未察；有網友就說：「泰緬就隔一條小河，坐船3分鐘就到，泰國警方怎麼可能不知道那邊的情況？」 泰緬邊境一線之隔，在泰國美索，緬甸商戶隔著鐵絲網售賣商品。（新華社）

胡錫進則在微信刊文表示，這件事雖然屬於「中國人害中國人」，但是它發生在泰國領土上，而且不斷有新的騙、綁事件在該國爆出，中國民眾「用腳投票」，會給泰國政府帶來必須嚴厲打擊在該國騙綁中國人的壓力，「這種壓力是世間公道和正義的題中之義。」

胡稱，根據媒體報導，妙瓦底是緬甸目前最活躍的電信詐騙園區之一，那裡興建各種現代設施，與對面泰國的毗鄰地區形成鮮明對照，比緬甸其他地區更顯繁華。他主張中泰兩國應共同採取措施，「毀了那個園區」。

胡錫進表示，根據國際反詐聯盟推斷的數據，電信詐騙對中國民間一年造成的經濟損失，約占GDP的2.4%，在各國中排名第11，「它可能有點誇大，但即使去掉一個百分點，也比中國一年的軍費還要高。」