中國棋壇反腐重罰41人 幾乎「團滅」10年來的冠軍棋手

中國棋壇大地震，41人遭處罰。圖為汪洋在2023年杭州亞運。（新華社資料照片）

中國反腐大棒砸向棋壇。繼象棋特級大師王天一、王躍飛因買棋賣棋操縱比賽被終身禁賽，國家體育總局棋牌運動管理中心昨再通報，多名象棋選手、教練員買棋賣棋、行賄受賄下假棋長達十餘年，甚至公然在賽場現金交易，嚴重損害行業形象，處罰特級大師、世界冠軍趙鑫鑫及棋王汪洋等41人，趙鑫鑫、汪洋及鄭惟桐被終身禁賽。近十來年中國象棋全國冠軍幾乎團滅。

綜合新華社、大皖新聞報導，此案源於2023年4月網傳中國象棋特級大師王躍飛與郝繼超的一段涉買棋、操縱象棋比賽通話錄音，提到他們疑使用「特殊手段」在比賽中作弊，被稱「錄音門事件」。同年10月，象棋名宿柳大華及黨斐實名舉報要求徹查。

國家體育總局棋牌運動管理中心昨舉行全國棋牌「賽風賽紀警示教育會」。管理中心副主任蓋紅艷通報，調查發現全國象棋錦標賽、全國象棋男子甲級聯賽等涉及存在買賣棋問題，運動員參與買賣棋的主要目的是晉升等級、私分獎金和提升等級分。

有選手為獲「特級大師」等級榮譽稱號，比賽期間與多人提前安排比賽結果並協商價格；有選手為晉升「運動健將」，經中間人買通隊友和對手，以搭便車形式參加團體賽獲晉升資格；有選手兼任教練員扮演中間人主動參與商量買賣棋；有教練為團體成績帶領整隊集資參與買賣棋。

蓋紅艷表示，調查結果暴露象棋行業賽風賽紀問題，買賣棋時間跨度長，違規行為自2012至2023年長達10多年，並由下「人情棋」、「默契棋」演變為「買賣棋」；同時涉案者多，從個別棋手逐漸衍生成利益小團體，有中間人充當買賣掮客；違規行為隱蔽度高，大部分選手在賽事期間商量賽果、金額，有人甚至攜帶大量現金至賽區或經親友帳號交易。

據中國象棋協會微信公眾號發布通報，此次共41人涉及以行賄、受賄等方式參與買賣棋等違規行為，其中趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號。另，王廓、孫勇徵、郝繼超、黨斐、崔革等34人被處以禁賽6個月至7年6個月，4人被通報批評。

蓋紅艷表示，此次查處有效打擊象棋行業違規行為，提高業者對違規行為危害的認知，對營造公正的象棋業界環境起警示作用。

據報導，至此，近十來年的全國冠軍，除謝靖、徐超等少數人，幾乎都全被通報處理，近十來年的中國象棋全國冠軍幾乎全軍覆沒。