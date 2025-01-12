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「被精神病」的李宜雪返家了？ 網喊：公開亮相比通報有用

記者陳湘瑾／綜合報導
中國官方11日發布通報，稱李宜雪病情經過專家判定屬於「嚴重精神障礙」，即使建議住院治療，但在李宜雪及其父要求下已在10日辦理出院。（抖音截圖）
中國官方11日發布通報，稱李宜雪病情經過專家判定屬於「嚴重精神障礙」，即使建議住院治療，但在李宜雪及其父要求下已在10日辦理出院。（抖音截圖）

持續維權2年的江西南昌女子李宜雪，去年12月底突然遭強制送入精神病院，引發中國網友持續關注。中國官方11日發布通報，稱李宜雪病情經過專家判定屬「嚴重精神障礙」，建議住院治療，但在李宜雪及其父要求下已在10日辦理出院回家。

有中國心理專家質疑，醫院得出所謂嚴重精神障礙的診斷，但並沒有說明具體類型和診斷依據；網友則認為官方讓李宜雪「公開亮個相」，比發再多的通報還有用。

李宜雪2022年間舉報輔警猥褻，卻被強制送往精神病院近2個月，此後她屢屢透過網路控訴維權。去年12月14日，她在網上指控當地派出所帶十幾個人闖入她家，此後一直處於失聯狀態。當時，官方通報稱李宜雪有「強迫性障礙、人格障礙」，但具有對違法行為的「完全責任能力」，遂由當地街道及社區「依法依規將其送診」。

該通報激起更多質疑，南昌市公安局西湖分局、西湖區南浦街道辦事處1月11日又發布通報，指相關專家評估李宜雪患強迫性障礙、特定恐怖障礙、人格障礙；判定病情屬於「嚴重精神障礙」；通報稱，醫院建議李宜雪住院治療，但李宜雪及其父均不同意，李父已在10日辦理出院手續，將李宜雪接走。

通報另稱，李宜雪多年來處於獨居、無業狀態，性格孤僻，遇事偏激極端。2019年至2024年，公安機關共接報李宜雪相關警情34次，主要涉及揚言自殺、情感糾紛及房屋漏水、高空拋物、音響擾民、故意潑汙水等鄰里糾紛。

據了解，中國精神病院長久以來，一直被視為兼具警方「維穩」及「控制特定對象」的功能，這類當事人往往成為「被精神病」的對象。

網友也質疑，李宜雪在通報裡被說得十分不堪，官方明顯是在對她「潑髒水」，還有網友表示，官方與其發布長篇大論的通報，都不如讓李宜雪「公開亮個相」有用。

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