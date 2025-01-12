胡錫進問電信業：老百姓全實名了 電詐集團為何能隱身

演員王星赴泰國 被電詐集團綁架事件，前環球時報總編輯胡錫進11日發表文章「為何老百姓全實名了 但電詐集團卻能隱身」指出，電詐集團能夠獲得犯罪用的最基本工具──手機號碼，而中國三大業者都採取實名制，那些sim卡是如何流到國外的？又是如何透過註冊驗證，最終進入國內通訊網路的？這是公眾目前的一大困惑。他認為，中移動等有必要做一個公開回應。

文章指出，之前有報導說，2023年曾有上萬個sim卡在雲南邊境 打洛口岸被截獲，而對面就是緬北。另外，媒體也報導過業者出「內鬼」導致管控失靈的狀況。在網路上目前的討論中，有一些「虛擬電話號碼」的說法，它們究竟是怎麼回事？為什麼老百姓全都實名制了，但是電詐集團卻能規模性虛擬隱身，背後的原因究竟有哪些？

文章說，中國是手機使用者最多的國家，網路應用十分發達，管理這個龐大體系肯定挺不容易的。他注意到，電話卡在中國的走私是雙向的，既有中國電話卡往外走私的，也有外國電話卡往中國國內走私的情況。相信三大業者都為做實實名制做出了努力，但是那些努力離充分有效還有多大距離？為從源頭卡死電詐集團的號碼來源，今後還需要採取什麼措施？除了電信業者自身，需要警方和民眾給予什麼配合？大家需要有更全面的了解。

文章指出，網路上圍繞電信管理針對電詐集團失靈的原因有各種傳聞，相信很多人都想聽到更權威的聲音。