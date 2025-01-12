才說要嚴懲惡意欠薪…春節將至 農民工威脅跳樓討薪頻傳

西安馬家灣四季華宸酒店工人站在樓頂邊緣威脅跳樓討薪。（視頻截圖）

國務院 總理李強 日前表示，要保障農民工工資支付，嚴懲惡意欠薪，但春節將至，全國多地傳出農民工跳樓討薪事件，他們爬上樓頂、腳手架高喊「還我血汗錢」威脅跳樓的畫面層出不窮；X平台「李老師不是你老師」發布影片顯示，從1月7日至10日，四川宜賓、甘肅、河南 鄭州、江西南昌、廣東、陝西西安等地，相繼發生農民工爬上樓頂威脅跳樓的討薪事件。

新華社報導，李強3日主持國務院常務會議指出，將加大整治欠薪問題力度，嚴懲惡意欠薪，並要求各級政府和央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。

但法廣網報導，平台顯示，1月4日，廣東肇慶一群工人登上當地住建局樓頂揚言跳樓討薪；1月7日，四川宜賓理想城工人寒風中坐在窗戶外討薪；1月8日，甘肅某地至少五名工人聚集在樓頂威脅跳樓討薪；1月9日，河南鄭州工人站在河南省公路工程局集團辦公樓入口雨棚上威脅跳樓討薪；1月10日，在陝西西安，馬家灣四季華宸酒店工人站在樓頂邊緣威脅跳樓討薪。

河南鄭州工人站在河南省公路工程局集團辦公樓入口雨棚上，威脅跳樓討薪。（視頻截圖）

據中央社評論指出，跳樓討薪過去在中國是較少見的極端方式，如今卻變成常見畫面，原因之一是農民工拉橫幅圍堵欠薪公司與單位，通常沒多久就被驅離；而威脅跳樓，不但在社群更容易引發關注，警方與相關單位也必須勸離，消防單位還得鋪設氣墊以防墜樓，處理難度要高得多。

跳樓討薪頻傳也反映出，中國經濟惡化下的困局，隨房地產市場崩跌，地方政府債台高築，建築業欠薪日趨嚴重。作為底層勞動者，農民工往往是直接受害者。

春節前，中國當局近期不斷強調要打擊整治「惡意欠薪」並依法嚴懲，同時也警告「非法討薪」將面臨處罰。以四川省為例，規定凡是採取拉橫幅、堵塞道路、阻礙交通、封鎖出入口等方式，或採取跳樓、爬塔吊、切斷水電、衝擊施工現場、圍堵衝擊國家機關辦公區域、擾亂現場調處管理秩序等方式討要工程款或工資，妨礙正常施工、辦公秩序，嚴重影響調處工作的，均屬「非法討薪」。

社群訊息顯示，如果農民工冒險爬樓頂討薪，視為擾亂公共秩序。根據「治安管理處罰法」第23條，情節較重的可以處五日以上、十日以下拘留，500元（人民幣，下同，約68美元）以下罰款；如果是聚眾實施此類行為，對首要分子處10日以上、15日以下拘留，和1000元以下罰款。