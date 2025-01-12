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網紅經紀造假、炒作未成年人亂象頻傳 網信辦出手管制

中國新聞組／北京12日電
在中國用以服務網路創作者的MCN機構，其數量在過去幾年激增，也引發出各種假資訊傳播、水軍、人設造假等亂象，官方近日決定對相關機構出手管制。圖為遊客在西安大唐芙蓉園拍照遊玩。（新華社）
在中國用以服務網路創作者的MCN機構，其數量在過去幾年激增，也引發出各種假資訊傳播、水軍、人設造假等亂象，官方近日決定對相關機構出手管制。圖為遊客在西安大唐芙蓉園拍照遊玩。（新華社）

在中國被稱為「MCN」(多頻道網路機構)的網紅經紀人公司，近年亂象頻生，出現各種假資訊傳播、水軍、人設造假，中國官方近日決定擬對相關機構出手管制。國家互聯網信息辦公室10日就「網絡信息內容多渠道分發服務機構相關業務活動管理規定（草案稿）」向社會公開徵求意見。其中規範，MCN機構若有引發群體對立、鼓吹低級趣味等嚴重違法情況，可追究刑事責任。

MCN機構與多個創作者簽約合作，提供觀眾開發、節目內容規畫、創作者合作、數位著作權管理、營利或銷售等服務，合作對象包括圖文或短影音創作者、直播主播等。隨著社群媒體平台、短影音、直播平台迅速發展，要成為網路創作者的門檻更低，也讓MCN機構數量激增。艾媒資訊數據顯示，2023年中國的MCN機構數量已達到4萬7000多家，預計2025年突破6萬家。

財新網指出，在追逐流量、蹭熱點的平台流行文化之下，內容生產者容易有造假衝動，用假資訊干擾傳播秩序，也常出現網紅或明星缺乏社會責任感，在直播間言行失當。

根據草案，MCN機構開展互聯網訊息內容相關業務活動，應當遵守法律法規，堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，遵循公序良俗，遵守商業道德。MCN機構從事表演、節目等活動的，應當取得相關從業資格或服務資質。

網信辦草案稿並詳細列出MCN機構不得直接或組織、教唆作出的12項行為。例如不得以議題設置、合成偽造、臆測編造、拼湊剪接等方式，製造發布網絡謠言；不得煽動網民情緒，故意引發群體對立，製造負面話題撕裂共識，擾亂網絡秩序；不得翻炒舊聞舊事，蹭炒社會熱點事件，誤導公眾等。

此外，「MCN」不得利用「網紅兒童」牟利，包裝、炒作未成年人；不能宣揚不良價值觀，鼓吹低級趣味；編造虛假或引人誤解的背景、情節、人設，進行惡意營銷。禁止MCN組織對個人集中發布含有造謠誹謗、煽動仇恨等指責嘲諷、貶低歧視等網絡暴力訊息；不得虛構關注度、瀏覽量等數據。

不履行規定的MCN，由網信部門依據職責予以警告、通報批評、責令限期改正。給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由網信等有關部門依據有關法律法規予以處理。

客商在第四屆中國跨境電商交易會海外MCN機構對接區交談。（新華社）
客商在第四屆中國跨境電商交易會海外MCN機構對接區交談。（新華社）

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