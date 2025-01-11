學網紅汾河冰面騎車 太原2大學生掉進冰洞身亡

山西太原大學生騎乘的機車。（取材自九派新聞）

有網紅博主最近發布在山西汾河河道冰面上行走、開車漂移和穿越冰面的危險視頻，使小塔村附近的汾河冰封河面成了網紅打卡點。太原兩名大學生近日仿效網紅，騎車穿越汾河冰面時掉進冰洞，公安、消防隨即趕赴現場救援，但兩名失蹤者均已不幸遇難。

現場搜救畫面。（取材自央廣網）

九派新聞報導，事發區域位於太原汾河二庫水域附近，兩人在結冰的汾河河面上玩耍後失聯，當地公安、消防以及山西藍天救援隊趕赴現場救援，8日找到第一名遇難者，10日第二名遇難者被找到。

目前，汾河二庫水利風景區已發布了禁止在冰面活動的通告，指出當前正值寒冬，汾河二庫庫區水域已進入冰凍期，但封凍冰面厚度不均勻，部分段落和區域未完全封凍。人員、車輛在冰面行走，極易發生冰面坍陷、墜入、溺水傷亡等安全事故。

中國青年報報導，事發後還有不少人在河岸邊遊玩，幾名摩托車騎手對冰封的河道躍躍欲試，在救援人員的勸說下才放棄下河騎行的打算。

山西藍天救援隊總隊長趙帥表示，看似凍得十分結實的冰面，實則危險重重。冰面的承重能力通常無法用肉眼判斷，冰面一旦開裂，極易溺水，同時救援難度也非常大。如果不幸掉入冰洞中，落水者要用腳奮力打水，將手臂伏在冰面上，使下半身浮起，用手肘爬動離開水。離開冰窟窿後，要臥在冰上滾動或爬至岸邊。