誘騙「行走的人民幣」 橫店黑中介「定製騙局」戲做全套

王星在泰國被綁架，獲救後已返抵中國。（取材自小紅書）

演員王星赴泰國 被電詐集團綁架事件引發廣泛關注。據報導，儘管中泰曾合作打擊，泰緬電詐依舊猖狂，主要原因之一是電詐集團的詐騙策略已「全面升級」，團夥蒐集並分析大數據後，為目標對象定製「專屬套路」，通過「量身定製」騙局，做到了「做戲做全套」，這種精緻化的詐騙，讓中國受害人輕易落入陷阱，成為集團眼中容易蠱惑誘騙的「行走的人民幣」。

據鳳凰周刊報導，王星事件後，盤踞在緬北的電信詐騙和人口販賣系統，依舊在猖獗地運作著。 梳理王星詐騙案始末，其中一名叫做「顏十六」的人是關鍵。自稱選角導演的「顏十六」通過微信 向王星發出試戲通知，面試通過後提出希望王星前往泰國參與動作片拍攝，並稱「時間緊急」，下機後還為王星安排了專屬「接機車」，結果是帶他到緬甸囚禁。

複盤就能發現，王星之所以會上當，因為這個騙局完全是「量身定製」。

據王星描述，因為自己在2018年曾經在泰國參加過一次試鏡，因此在這次收到所謂「緊急試鏡」通知才沒有任何懷疑。此外，精心包裝的行程也顯得無懈可擊，真正做到了「做戲做全套」。更重要的是，與王星全程交流的「顏十六」，還冒用了泰國最大的娛樂文化公司之一GMMGrammy的名號。

而同時收到「顏十六」邀請的還有多位藝人，他們大都因為對邀約存疑未受騙。目前尚不知「顏十六」是誰，但可以明確的是，電詐分子正在將以跑通告為謀生手段的演藝行業從業者列為目標，為這些人量身定製了一個「專屬套路」。東南亞 電詐正「全面升級」，價格優厚，故事圓滿，堪稱「精細化詐騙」。

很多人印象中的電信詐騙，還停留在操著拙劣的口音、冒充公檢法或銀行工作人員模式，殊不知詐騙如今是一門「複合型學科」。由多起案情研判，騙子為引被害人上鉤，做了詳細的調查和前期準備工作，能準確地描繪出受害人的興趣、消費習慣、經濟狀況、心理需求等，制定出最合適的詐騙策略。缺錢的，鼓吹「快速致富」，缺愛的，定製殺豬盤。

其次，詐騙技術「科技化」，比如新興的 Deepfake（深度偽造） 技術，更是防不勝防。

而據央視報導，緬北大量電詐集團通過高薪招聘、組織偷渡等方式，大肆招募人員到詐騙園區，瘋狂實施針對中國公民的電詐犯罪。而在緬北電詐集團的眼中被蠱惑誘騙到緬北的中國公民，就是他們最重要的斂財工具，甚至在各個電詐園區之間買賣交易。中國人成了他們眼中「行走的人民幣」。