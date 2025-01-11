關黑屋暴打18天…海歸生被囚9個月 揭緬甸詐騙園區罪行

盧亦浩父母收到的勒索視頻截圖。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

演員王星從泰緬邊境 被救回後引發社會各界對綁架案的關注。他的遭遇喚起許多曾被困緬甸 詐騙園區受害者的記憶。三年前，來自浙江的受害者盧亦浩（化名）被從泰國 騙至緬甸妙瓦底詐騙園區，他被暴打、關小黑屋…歷經9個月後重獲自由，「那是一場死裡逃生的經歷，但更多的人有去無回，依然困在那片隱秘角落裡」。

錢江晚報報導，盧亦浩在2022年從英國留學歸來，一家中國人開辦的跨境電商公司以2萬元人民幣的月薪招聘他至泰國曼谷工作，就在他踏上泰國土地後，就被以3萬美金的代價賣到緬甸妙瓦底的電詐園區。

泰緬邊境，泰國湄索和緬甸妙瓦底隔河相望。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

他被安排負責中國「殺豬盤」，每天的工作從上午十點半開始，到午夜結束，每個月只有一天的休息時間。他每天都要使用排列在牆上的數百部手機，瀏覽各類社交動態，模仿帳號的正常使用，以躲過應用程序的防詐檢測系統。

據他不完全統計，在2022年7月到11月的五個月裡，通過上述的詐騙手段，整個團夥從214名受害者手中騙到了440多萬美元。

緬甸妙瓦底詐騙園區。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

盧亦浩想逃離園區，想以假裝暈倒、裝瘋賣傻偽裝身體疾病，被識破，被遭了一頓毒打。園區負責人給他三個選擇： 支付3萬美元的贖金、繼續當騙子或幫負責人做會計。若表現好，六個月後會考慮釋放他。

往返緬甸妙瓦底各大園區的快遞業務招牌。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

盧亦浩選擇做會計，他也因此發現電詐園區裡不可告人的秘密，「茶歇費」指的是支付給中間人的錢，「過河費」包括偷運員工越過邊境的費用；「派兵費」是支付給武裝警衛護送人們進出營地的費用；「車隊費」是指用於洗錢的資金。

報導指出，這期間，盧亦浩想方設法地偷拍了園區的照片與短視頻，並偷偷和家人取得了聯繫要求救援。

距離被騙到園區已經過去7個月，盧亦浩哀求負責人釋放他。但他非但沒有獲得自由，反而被帶進一間專門用來懲罰不聽話員工的小黑屋。盧亦浩頭被蒙起來，雙手反銬著坐在地上，打手拿電棍不斷捅他，電擊完緊接著又是鐵棍暴打，他的後背被打成了紫黑色，整整折磨了18天。

園區把盧亦浩被打的影片發給他父母，勒索40萬錢財。影片驚動了中國當局，緬甸邊防軍方面才肯出面協助營救。

盧亦浩依然記得獲救當天離開園區時，一名涉詐頭目警告他「出去後要閉緊嘴」，但他選擇站出來，勇敢揭露緬甸詐騙園區裡的黑暗罪行。在電影「孤注一擲」中，他為劇組提供諮詢並作為受害者在片尾接受採訪；他還想寫一本回憶錄，用自己的故事勸誡更多人。