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反腐燒到五糧液 年薪超百萬的前老董違紀落馬

中國新聞組／北京11日電
酒企反腐持續，五糧液原董事長李曙光被查。(取材自南方都市報)
酒企反腐持續，五糧液原董事長李曙光被查。(取材自南方都市報)

中國國企反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻，在貴州茅台集團多任掌門人被查後，五糧液集團原董事長李曙光落馬。四川紀委監委稱李曙光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

南方都市報報導，63歲的李曙光，曾任四川省經信委副主任，2017年3月至2022年2月執掌五糧液集團，擔任四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委書記、董事長，後轉任四川省人大，2023年1月卸任。

李曙光執掌五糧液5年，交出了亮眼的成績單。自2017年以來，五糧液股份連續多年保持營收、歸母淨利潤兩位數增長。據宜賓五糧液股份有限公司披露2021年度主要業績數據，2021年營業收入約662億元(人民幣，下同)，比上年同期增長約15%；實現淨利潤約233.5億，同比增長約17%，再次刷新歷史新高。

而李曙光在五糧液任職期間的收入亦不低。據五糧液股份年報披露，2020年，李曙光領取了報酬總額109.53萬元；2021年領取了86.57萬元。

2022年1月，滿60歲的李曙光調任四川省第十三屆人民代表大會經濟委員會副主任委員，一個月後，他卸任五糧液的職務。而今，卸任五糧液近3年後，李曙光落馬。

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