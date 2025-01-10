泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

中國演員王星一度在泰國 和緬甸邊境 失聯事件，引發中國社會輿論關注。中國駐泰國和緬甸大使館發出通知，提醒中國公民留意自身安全，應留意電信網路詐騙。中國官媒新華社記者近日也分享2023年實際走訪泰緬邊境美索的所見所聞。

中國駐緬甸大使館10日表示，近日，多名中國公民求助稱在社交網絡平台遭遇「海外高薪招聘」騙局，被誘騙出境偷渡至緬甸苗瓦迪地區從事電信詐騙。中國駐緬甸使領館再次提醒廣大中國公民，警惕電信網絡詐騙，提高防騙識騙意識能力，切勿輕信所謂「海外高薪招聘」資訊，以免落入電信詐騙陷阱、生命財產安全受到侵害。

中國駐泰使館11日表示，提醒來泰中國公民警惕「高薪招聘」陷阱，不要輕信「高薪工作」、「包機票食宿」等虛假承諾，以免受騙上當。根據中泰免簽協定，入境對方國家從事工作、學習等須事先批准的活動須在入境前辦妥相應簽證。如系免簽入境，請勿在泰從事非法務工等與免簽規定不相符的活動。

據泰國達府移民局公布的王星案時間線，王星抵達泰國後，最後一次與家人聯繫是在美索縣。美索位於泰國西部，與緬甸苗瓦迪地區接壤，由莫艾河相隔，當地主要經濟活動是與緬甸的邊境貿易、旅遊以及銷售地方性的手工藝品。

新華社記者在2023年曾為採訪拜訪當地，她提到，在曼谷乘機時就注意到機場登機口有不少年輕人，有男有女，身著名牌服裝或手持名牌購物袋登機。抵達美索後，這些年輕人就迅速被車接走。

她描述在美索所見，在一些泰方口岸附近地區，緬甸商戶在緬方一側河岸上用木板搭建簡易商鋪，隔著邊境界標的鐵絲網販賣免稅煙酒和乾貨等。在美索一側有多處用於往返的渡口設施，有的渡口附近可以看到對岸緬甸境內的娛樂設施。在一些地點河面很窄，感覺甚至可以游過去或涉水走過去。