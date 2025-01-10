幫赴緬甸撈人？ 中「救援團隊」或層層加價或騙「解救費」

網傳KK園區圖。(取材自微博)

近日，隨著中國籍男演員王星在緬甸 詐騙園區的遭遇在網上引發全網熱議，被困詐騙園區的親屬們也自發在網上「組團」互助，以期被困緬甸的親屬能早日安全回國團聚。然而，網上湧現出了不少聲稱能夠解救被困於園區的「救援團隊」，有知情人士稱，這些團隊有的層層加價，最終令親屬支付比實際更高的天價解救費用；有的則是「純詐騙」，收取費用後亦無法成功解救被困人員。

文匯報報導，健哥（化名）是一名小有名氣的分析緬北形勢的反詐博主。健哥說，與其說「救助」，大多數情況下人都是花錢「贖回來」的，而不是「救」回來的。而「賠付費」也種類繁多，不僅有偷渡費（也就是網絡詐騙公司支付給蛇頭的人頭費、簽證費、機票等）；日常生活費（包括住宿、吃飯等消費）；娛樂費（包括在園區嫖娼等），還會有地板磨損費、海景空氣費等名目。「費用差異很大。一般來說，最常見的是10萬元(人民幣，約1.3萬美元)至20萬元居多。」

而在網上，名為「hk0535貴賓服務」的博主發布了一則香港 女孩彭辛瑩於2024年12月28日在泰國 曼谷失聯帖子，該博主自稱「認識（電信詐騙）這個產業鏈的高層」，正規救援途徑需要找到當地的物業、軍方、商會等，有專門的聯絡辦，談好價格後，錢付到聯絡辦，軍方會擔保送到口岸交接。

該博主說：「這些都需要溝通，所以只有家人捨得花錢、守規矩的才有可能回來。」若不幸遇到一個又一個的「無良中介」，「原本2萬美元的贖金，開口向家屬要20萬美元，其實他們根本不認識人，可以定性為詐騙了。」