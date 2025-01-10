王星案翻版？ 中25歲男模消失泰緬 曾與母視頻眼神恐懼

25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。(取材自微博)

日前在泰緬邊境 失聯的中國演員王星，才剛被尋獲，又一位25歲中國男模楊澤琪驚傳也於泰緬邊境失聯20天，讓全網再次「揪心追蹤」。楊澤琪曾於去年12月21日向朋友發出求救信息，與母親視頻通話時疑似被打傷且眼神恐懼，此後即失聯，失蹤的還有一名燈光師。目前泰國 警方稱，已立案調查中。

來源：YouTube

大公報報導，曾參與電影「志願軍存亡之戰」演出的「00後」楊澤琪，8日驚傳於泰緬邊境失聯，與星星受同一電影公司邀約，經同一路線失聯，幾乎是王星案的翻版，

楊澤琪曾參演電影「志願軍存亡之戰」。(取材自微博)

自稱為楊澤琪表姐的牟女士在網上發帖求助，稱楊澤琪接到來自泰國「劇組」的工作邀約後前往泰國後失聯，手機信號顯示其最後位置在泰緬邊境。如今距他最後發出求救消息已過去19天，仍杳無音信，失聯經歷與王星如出一轍。楊澤琪父親準備馬上前往泰國，向大使館以及警方求助。保定警方已於1月8日立案。

楊澤琪是來自河北省保定市模特，曾與知名演員王俊凱合作拍攝廣告宣傳片。他接到來自泰國「劇組」拍攝邀約後，2024年12月20日下午2時在泰緬邊境失聯，所謂泰國「劇組方」提供給楊澤琪的相關資料信息，和星星收到的信息為同一公司。

牟女士稱，12月8日，楊澤琪在微信 通告群裡看到劇組拍攝通告，並添加通告上的微信參與報名，也通過視頻面試戲。20日凌晨從北京出發前，他曾向家人表示對這次機會非常珍惜，冀有所收穫。但當地抵達並換乘二「劇組」車輛後，定位已在泰緬邊境。21日，楊澤琪向朋友發出求救信息後失聯。朋友聯繫其父母報警。

29日，楊澤琪與母親視頻通話報平安，身穿黑色服裝坐在櫈子上，雙手放於桌面，眼角有明顯傷痕，神色有異，眼神恐懼，通話結束後再次失聯。楊澤琪母親因過度焦慮，視力急劇下降，精神幾近崩潰。

牟女士稱，楊澤琪曾和「工作人員」反覆確認。對方拿出相關影視公司介紹，逐漸打消了他的顧慮。

另據大象新聞報導，河南許昌的賈女士表示，兒子小孫也遭遇了與王星類似的騙局。去年底，在浙江橫店鎮從事燈光師工作的小孫，經「顏十六」安排自浙江杭州飛赴泰國曼谷經人接上一輛汽車開走後失聯。「顏十六」也曾誆騙王星前去泰國「拍戲」。

現代快報引述泰媒報導，泰國家警察總署督察長塔猜表示，已開始調查楊澤琪案。