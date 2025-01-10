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「賣豬仔」愈揭愈多…王星疑被迫背台詞：泰國還挺安全

中國新聞組／北京10日電
王星(右)和女友嘉嘉。(取材自微博)
王星(右)和女友嘉嘉。(取材自微博)

在泰方協助下，於泰緬邊境失聯的中國演員王星被尋回後，疑被安排背台詞：「泰國還是挺安全的」。據了解，「賣豬仔」事件在王星案後愈揭愈多，引發赴泰遊客恐慌。對此，泰國總理貝東塔9日表示，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題，泰國警方也表示，解救王星是應中國政府請求，共同合作的成果。王星則被安排於10日返回中國。

綜合媒體報導，泰國家警察總署督察長塔猜表示，接到中方求助後，泰方動用監控錄像、電話紀錄等技術手段，追蹤王星位置。案件調查進展較快是因為王星從素萬那普機場出發後，所乘車輛非常明確地直奔邊境。

泰國總理貝東塔9日表示，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。(取材自觀察...
泰國總理貝東塔9日表示，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。(取材自觀察者網)

近日，多名演藝圈人士感嘆，「與惡魔擦身而過。」原來，他們也曾接到同一個「演員統籌」的招募信息，最終因心中存疑沒有成行。令人後怕的是，「交流中感覺他一定接觸過影視行業，能說出相對專業的術語」。

王星案發酵後，同類事件愈揭愈多。9日再有多宗個案曝光，涉及模特、大學生、少女等多人受黑仲介邀到泰國工作、旅遊後，被帶到緬甸妙瓦底後失聯，有家屬更被索贖金20萬元人民幣(約2.7萬美元)。在一個有487人的被困人員家屬群組，已有219名家屬聯名簽署求救。

有媒體赴當地深入採訪，發現經過近年嚴打後，電騙集團騙人入局手法更精準，變成「老鄉騙老鄉」，更易令人上當。曼谷當地知情者黃先生說，新殺豬盤大多將泰國曼谷的廊曼國際機場及素萬那普國際機場作為進入泰國的中轉站，廣邀豬仔、豬女赴泰國後，以單人點對點方式派專人接送並拐至緬甸的妙瓦底，再被販賣至不同的詐騙園區。

據報導，在泰國執法部門安排下，被救回的王星早前接受當地媒體視頻採訪時，還以英語說泰國非常安全，「我會再回來的」。在旁邊一名泰方人士提醒後，王星又用中文表達了以上意思，並再次說：「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家。」

演員王星在泰國執法部門安排和「提醒」下，用中英文各說了一次泰國非常安全，「我會再...
演員王星在泰國執法部門安排和「提醒」下，用中英文各說了一次泰國非常安全，「我會再回來的」。(視頻截圖)

泰國 邊境 緬甸

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