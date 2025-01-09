王星被騙入緬甸詐騙窩點 獲救多虧女友把握黃金72小時

王星由泰國警方護送比OK手勢。(取材自CGTN記者團)

演員王星在泰緬邊境失聯轟動全國，他獲救後在泰國 警方公務機上回憶失聯過程，表示在緬甸 詐騙窩點像是噩夢，被切斷與外界的一切聯繫，被迫練習打字，培訓內容以文字詐騙為主；他所在大樓至少有50名中國人，一律被要求剃掉頭髮，換上統一服裝「受訓」。

綜合媒體報導，泰國國家警察總署督察長塔查猜表示，確認王星為人口販運受害者，將協助把他送回中國。被接到泰國達府的王星接受當地媒體採訪時，表示感謝泰國政府和移民 局的幫助，讓他安全抵達當地。他受訪時用中英雙語感謝泰國政府和移民局，並說有機會還會再次到泰國。女友嘉嘉透過其微博帳戶「失眠爹哋」發文稱已與王星見面，並曬出兩人牽手圖：愛能戰勝一切。

王星表示，他在微信群中收到泰國知名演藝公司的演員工作通知，1月2日晚上從上海浦東機場出發，3日凌晨2點左右抵達泰國機場，按假劇組安排搭車前往拍攝地點，車輛駛過一條河流後，一群武裝人員突然出現將他押上另一輛汽車，那一刻才赫然意識到自己被騙入緬甸詐騙窩點。

據新京報報導，反詐專家陳先生表示，在反詐工作中，有「黃金72小時」說法，即在案件發生後的72小時是黃金救援時間，錯過這個時間，失聯人員被運進詐騙園區，就很難營救了。王星女友嘉嘉第一時間向上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求幫助，非常重要。

陳先生也肯定嘉嘉的資料整合能力，1月3日從曼谷出發、一路向北到緬甸妙瓦底附近的沿途定位及時間，還將定位信息按時間順序標註到地圖上。另外，在男友失聯後，嘉嘉第一時間發布微博，並標記王星曾經合作過的演員、明星，利用網路擴大事件影響，順利完成本次跨國營救任務。