演員王星驚魂背後…還有174人困緬甸 家屬群聯合求援

演員何俊旻傳出失聯。(取材自微博)

中國演員王星被人口販運集團騙往緬甸 獲救引發關注；據報導，至少還有174名被困緬甸的「星星」家人還在苦苦等待，有母親已等了三年還不見兒子回家。此外，另一名演員何俊旻也被曝前往泰國 曼谷拍攝劇集後失聯，疑和王星是同一批被害人；女主持人譚昭君也已消失三個月。有律師稱，近來從泰國被騙至緬東從事詐騙人員數量龐大，但被解救出來的人數不超過5%。

據央視新聞報導，針對緬北涉電信網路詐騙犯罪，臨近邊境的緬北地區規模化電詐園區已由中泰合作鏟除，但在緬北當陽、萬海，以及王星所前往的緬東妙瓦底等地區，仍存在一些小型園區，還有部分華人受困。

王星獲救這天，一個有487人的緬甸被困人員家屬互助群內，有174名家屬填寫名為「全國174位『星星』被困緬甸聯合求救」的文檔，他們都還在日以繼夜等待親人歸來。

戴小姐的弟弟小戴失蹤後，爺爺被診斷出癌症晚期，他們至今不敢把弟弟失蹤的消息告訴爺爺。2024年9月25日，小戴突發信息要借5000元，9月30日從杭州前往西雙版納後失聯，手機信號最後出現地點是緬甸佤邦。

單親母親王大姐是群裡等了最久的家屬之一，即將迎來第三個孤單春節。為賺取母親醫藥費，王大姐的大兒子於2022年7月25日前往緬甸，小兒子也於2023年初主動前往緬甸，先後失蹤。直到2024年10月1日普洱警方通知大兒子已返國，被打斷四根肋骨。小兒子至今下落不明。

據報導，除了王星之外，另一名演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍攝名為「緝毒女警」的劇集後失聯，其親友請泰國駐華大使館幫忙。女演員邵逸凡透露，何俊旻失聯三天後開始回覆訊息，但「回覆得很奇怪，還拒絕接聽視像通話。」何俊旻還給親友傳了一張「拍戲」的照片，但照片中身著羽絨，明顯與泰國天氣不符，有網友認為他被控制了。

值得注意的是，在微信 群組發布「緝毒女警」資訊的人，正是王星事件中的演員統籌「顏十六」，何俊旻疑似與王星為同批豬仔。

還有一位博主曾發文求助，尋找的是貴州主持人、演員譚昭君，表示譚2024年9月聯繫了一個外號叫（小四角）的老鄉去緬北後就失聯。

據公開信息統計，除王星，近期有超過10位演員被邀請到泰國工作，其中被「顏十六」「崇明堂」邀請的有九人；「顏十六」還招募燈光、場務等幕後工作人員赴泰國。

泰國文華會計律師事務所法務部主任田宇表示，該所近年來一個星期最多接到過11宗失蹤案件的諮詢，但與失蹤人數相比，被解救出來的人數「不超過5%」。