王星被騙案╱詐團幕後「玉總」是廣東人 疑有保護傘

演員王星被成功解救並安全接到曼谷。(取材自觀察者網)

演員王星被成功解救並安全接到曼谷後，警方成功搗毀了涉案的「阿波羅輝煌」公司，其幕後老闆外號「金老虎」、人稱「玉總」的廣東籍嫌疑犯已被抓獲。

據鳳凰網報導，該公司是當地園區最大的勞務中介，實力雄厚，據說在當地如果失蹤10人，有七人可能都與這家公司有關。王星被騙至該公司後，其手下金燦具體負責實施綁架，雙方在過程中進行了三次電話交流。據悉，該公司是當地案發園區最大的勞務中介，實力雄厚。目前，金燦也被逮捕並關押。

此外，爆料聊天紀錄顯示，該老闆「金老虎」在中國國內多有公司掛名，且涉及非法交易。該老闆管理代號還有「虎哥」「大海」「大金」等，且認識很多中共 警察，「國內好多警察認識這個老闆的」。這次案件的告破，也為打擊此類非法活動提供有力警示。

據了解，為騙取目標，該公司設置豐厚的獎金制度：帶走一人可獲2萬元，第二名也有1.2萬元獎勵。如此高額回報，難怪相關人員行動如此積極。

另外，雖然王星在採訪中表示「泰國 很安全」，且泰媒報導將責任歸咎於王星的個人行為，但網民仍提出多個疑點，包括王星是否自願前往案發地還是被綁架去、王星為何能如此神速被緬甸 方交人，並被泰國警方救出等。