西藏6.8地震釀重大傷亡 房屋品質不佳成原因之一

1月8日，西藏自治區消防救援總隊拉薩重型地震救援隊消防指戰員攜搜救犬在野江村進行搜救排查。（中新社）

中國西藏日喀則市定日縣7日發生6.8強震，分析指當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，導致倒塌，是釀重大傷亡原因之一。當地的旅遊業者則擔憂地震 重創觀光 ，錯失將到來的春節旅遊旺季。

據西藏官方8日下午通報，後續不排除發生規模5至6的地震，已轉移安置受災民眾4.65萬人，搜救工作轉為災民安置和災後重建。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在災後24小時內，中國多地網友接力轉發災區所需物資清單。在汶川地震後成立的「卓明災害信息服務中心」彙整由日喀則當地發出的物資短缺名單，電熱毯、帳篷、睡袋等防寒保暖物資需求量極大。

此外，當地網路情形仍不穩定，通訊軟體與社群軟體使用上較為困難。

報導指出，一般而言高原地區人口少、城市建築密度小、樓層低，地震造成的損害相對較小，然而這次卻造成了較嚴重的傷亡，中國地質科學院地質研究所研究員蘇德辰分析，可能的原因是當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，這才導致房屋倒塌、人員傷亡。

這次的地震中，縣城新修建的房屋並沒有倒塌情形，然而鄉鎮的土牆房屋倒塌嚴重。中國地震台網中心研究員孫士鋐提到，日喀則當地房屋以土石木結構為主，抗震性差。由於當地居民常將屋頂加厚，這導致房屋倒塌後，屋頂和用石頭堆砌而成的牆體壓下來，不利於居民逃生。

目前安置與重建工作持續進行，當地的旅遊業者則開始擔心即將到來的春節假期，觀光業會受到不小的影響。

一名當地的導遊受訪時表示，作為珠穆朗瑪峰旅遊路線必經地，日喀則市區一般會在春節期間出現旅遊小高峰。地震發生後，部分旅遊路線不知道要何時才能恢復，但是「西藏很大的，雅魯藏布江附近線路都很安全」。

部分身處當地的遊客則陸續發布了相關的影片與圖片，顯示有些地方的路面被碎石掩埋，部分地區的一些建築物依然堅挺，只有幾塊高處的磚塊掉落。

報導提到，這名導遊並不想輕易放棄旅遊旺季的生意，因此過去兩天持續在小紅書 等社群平台上宣傳相關的旅遊行程，並反覆強調「很安全」，「我不確定今年生意會不會好，但我會盡力保證我的客人的安全。」